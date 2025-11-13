Imagini uimitoare cu aurora boreală: Furtuna solară care a lovit Pământul a oferit un adevărat spectacol pe cer

Publicat la 09:06 13 Noi 2025

Imagini uimitoare cu aurora boreală: Furtuna solară care a lovit Pământul a oferit un adevărat spectacol pe cer. Foto: Profimedia

Aurore spectaculoase au luminat cerul în ultimele nopți, fiind vizibile chiar și în sudul Statelor Unite, până în Florida, unde fenomenul este extrem de rar, scrie CNN. Potrivit Centrului american pentru Prognoza Vremii Spațiale, Pământul este afectat de o furtună geomagnetică puternică, de nivel G3–G4, provocată de mai multe erupții solare intense.

Pe lângă spectacolul vizual, aceste furtuni pot perturba comunicațiile, rețelele electrice și sateliții. Operatorii din SUA și Marea Britanie au fost avertizați să se pregătească pentru posibile efecte.

Cercetătorii au numit fenomenul o „furtună canibală”, deoarece două ejecții de masă coronală expulzate de Soare s-au contopit în drum spre Pământ, amplificându-și forța.

Activitatea solară crescută a determinat inclusiv amânarea lansării unei misiuni NASA, care urma să plece spre Marte cu o rachetă Blue Origin.

Specialiștii spun că Soarele se află acum în faza finală a ciclului său de activitate de 11 ani, perioadă în care apar frecvent erupții puternice și aurore spectaculoase.

Did you catch the light show between the breaks in the clouds this evening? #NorthernLights



Space Weather Center: https://t.co/M5cIvJxUr1 pic.twitter.com/RiDXgF3BqI — NWS Reno (@NWSReno) November 12, 2025

În următoarele nopți, cei aflați în zone cu cer senin pot avea șansa să vadă aurora din nou în următoarele nopți, în special în Scoția, nordul Angliei și Irlanda de Nord.

Cea mai recentă furtună geomagnetică extremă (nivel G5) a avut loc în mai 2024, dar fără efecte majore. Ultima furtună de aceeași intensitate care a provocat pene de curent și avarii la transformatoare s-a produs în 2003.

Deși actuala activitate solară este intensă, experții spun că este departe de nivelul „Evenimentului Carrington” din 1859 - cea mai puternică furtună solară înregistrată vreodată, care a făcut atunci să ia foc stațiile de telegraf.