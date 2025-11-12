Bulgaria a fost lovită grav de furtuna geomagnetică. Indicele Kp a atins nivelul maxim

Valul de particule solare a ajuns în Bulgaria în timpul nopții. Foto: Profimedia Images

Academia Bulgară de Științe (BAS) a raportat că Bulgaria a fost lovită grav de furtuna geomagnetică de miercuri dimineaţă. Erupţiile solare ajuns în Bulgaria în timpul nopții, provocând perturbări clasificate la nivelul maxim al indicelui Kp — 9, corespunzător unei furtuni magnetice extrem de puternice. Petya Trifonova, geofizician la Institutul Național de Geofizică, Geodezie și Geografie (NIGGG-BAS), a spus că "este prima dată în acest an cânt o astfel de intensitate este înregistrată în Bulgaria", scrie Novinite.

Între 9 și 11 noiembrie, trei erupții solare succesive de înaltă clasă au fost emise dintr-o regiune activă a Soarelui, situată direct în fața Pământului. Acest lucru a însemnat că fluxurile de plasmă eliberate urmau să ajungă cu siguranță la planetă, în funcție de densitatea și viteza lor. Atunci când aceste particule încărcate, protoni și electroni, se ciocnesc cu scutul magnetic al Pământului, ele pot pătrunde în atmosferă și pot genera furtuni geomagnetice. Valul de particule solare a ajuns în Bulgaria în timpul nopții, provocând perturbări clasificate la nivelul maxim al indicelui Kp — 9, corespunzător unei furtuni magnetice extrem de puternice.

Trifonova a menționat că aceasta este prima dată în acest an când o astfel de intensitate este înregistrată în Bulgaria. Ultima dată când indicele Kp a atins valoarea 9 a fost în luna mai a anului precedent, când aurorele au fost vizibile și în unele părți ale țării. Ea a adăugat că, deoarece ne aflăm într-o perioadă de activitate solară maximă, "este probabil ca evenimente similare să se producă mai frecvent în viitorul apropiat".

Se așteaptă ca furtuna magnetică să persiste până în această seară sau mâine, în funcție de evoluția activității solare. Trifonova a explicat că furtunile magnetice pot afecta persoanele sensibile la schimbările câmpului geomagnetic, provocând dureri de cap, tulburări de ritm cardiac, anxietate sau insomnie.

Din punct de vedere tehnologic, impactul unor astfel de furtuni poate fi semnificativ. Sateliții sunt deosebit de vulnerabili, deoarece pot pierde comunicarea cu stațiile terestre sau pot scădea altitudinea din cauza creșterii densității atmosferice. Perturbările prelungite pot afecta, de asemenea, telecomunicațiile, rețelele electrice, liniile de înaltă tensiune și transformatoarele.

Monitorizarea câmpului geomagnetic al Bulgariei se efectuează la Observatorul Geomagnetic Panagyurishte, una dintre cele mai vechi instalații de acest tip din Balcani. Acesta funcționează cu echipamente moderne și transmite date în timp real atât către rețele științifice internaționale, cât și către site-ul oficial al BAS. Observațiile sunt continue, permițând specialiștilor să urmărească și să analizeze fluctuațiile geomagnetice non-stop.

Intensitatea activității geomagnetice este măsurată prin indicele Kp, care variază de la 0 la 9. Valorile între 0 și 3 indică condiții de calm și sunt marcate cu verde, în timp ce nivelul 4 reprezintă stadiul de avertizare și este afișat cu galben. Valorile de la 5 în sus semnalează debutul unei furtuni geomagnetice, reprezentată cu roșu. Indicele Kp actual, de 9, marchează cea mai puternică categorie posibilă, confirmând severitatea furtunii care afectează în prezent Bulgaria.