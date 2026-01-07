A murit unul dintre cei mai periculoși agenți CIA. Aldrich Ames a vândut secrete sovieticilor, ”pentru o casă mai mare și un Jaguar”

Aldrich Ames, ofițer CIA care a devenit unul dintre cei mai periculoși agenți dubli din America, a murit la vârsta de 84 de ani. Fostul ofițer de contrainformații, care ispășea o condamnare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate, a murit luni la Federal Correctional Institution din Cumberland, Maryland, a relatat CBS News, partenerul BBC în SUA.

Ames a fost încarcerat la 28 aprilie 1994, după ce a recunoscut că a vândut informații secrete Uniunii Sovietice și, ulterior, Rusiei.

El a compromis peste 100 de operațiuni clandestine și a divulgat identitățile a peste 30 de agenți care spionau pentru Occident, ceea ce a dus la moartea a cel puțin 10 informatori ai CIA.

Ames a spus că avea nevoie de bani ca să-și plătească datoriile, așa că a început să furnizeze KGB-ului numele spionilor CIA în aprilie 1985, și a primit o plată inițială de 50.000 de dolari.

Cunoscut de KGB sub numele de cod Kolokol („Clopotul”), Ames a ajuns să identifice practic toți spionii CIA din Uniunea Sovietică, pentru care a fost răsplătit pe măsură.

„Spre surprinderea mea de durată, KGB-ul mi-a răspuns că pusese deoparte pentru mine 2 milioane de dolari, în semn de recunoștință pentru informații”, a spus el într-o declarație de opt pagini citită în instanță.

Timp de nouă ani, Ames a recunoscut că a primit în total aproximativ 2,5 milioane de dolari de la Uniunea Sovietică pentru trădarea sa față de Statele Unite. Banii i-au alimentat un stil de viață extravagant. Ames și-a luat un Jaguar nou, a mers în vacanțe în străinătate și și-a luat o casă de 540.000 de dolari, deși nu avusese niciodată un salariu mai mare de 70.000 de dolari pe an.

Cariera lui Ames în CIA, întinsă pe 31 de ani, a început după ce tatăl său, analist în CIA, l-a ajutat să obțină un post acolo, în 1962, după ce abandonase facultatea.

S-a căsătorit cu prima sa soție, Nancy Segebarth, agent CIA, în 1969, înainte de a fi trimis în Turcia ca ofițer de contrainformații pentru a recruta agenți străini. Trei ani mai târziu, a fost adus înapoi în SUA, unde au început să aibă probleme cu alcoolul, iar căsnicia a început să se destrame.

În ciuda mai multor încălcări ale regulilor de securitate de-a lungul anilor, inclusiv lăsarea unui serviete plin cu informații clasificate într-un metrou, Ames a fost trimis apoi la Mexico City, în 1981. Acolo a cunoscut-o pe a doua sa soție, Maria del Rosario Casas Dupuy, atașat cultural la ambasada Columbiei și sursă CIA, care avea să fie ulterior acuzată că i-a fost complice.

Întors în SUA în 1983, Ames a ajuns șeful departamentului CIA de contrainformații pentru Uniunea Sovietică, în ciuda îngrijorărilor legate de consumul său de alcool.

În timp ce cariera lui urca, viața personală se prăbușea. Pe lângă sprijinul financiar lunar plătit primei soții, el finanța și stilul de viață al lui Rosario, inclusiv pasiunea ei pentru cumpărături. Tocmai datoriile tot mai mari l-au împins să vândă secretele la care avea acces.

„A fost vorba despre bani și nu cred că a încercat vreodată să-i facă pe oameni să creadă că era vorba de altceva”, a declarat agentul FBI Leslie G. Wiser, implicat în ancheta care a dus la arestarea lui Ames, pentru BBC Witness History, în 2015.

Trădarea lui a început în 1985, când le-a dat sovieticilor numele câtorva ofițeri KGB care colaborau în secret cu FBI, în schimbul a 50.000 de dolari.

Spionajul a continuat în următorii nouă ani, până la arestarea sa din 21 februarie 1994. Ames a cooperat cu autoritățile în schimbul unui acord de recunoaștere a vinovăției, care i-a asigurat lui Rosario o pedeapsă mai blândă. Ea a recunoscut că știa despre bani și despre întâlnirile lui cu sovieticii. A fost eliberată după cinci ani.

Directorul CIA de atunci, R. James Woolsey, l-a descris pe Ames drept „un trădător malign al țării sale”. Woolsey a spus că agenții trădați de Ames au murit pentru că „un trădător ucigaș își dorea o casă mai mare și un Jaguar”.