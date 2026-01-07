WaPo: China studiază atent intervenția SUA în Venezuela pentru a învăța cum poate acționa pe viitor

Foto: Profimedia Images

Mișcarea administrației americane de a interveni militar în Venezuela pentru răsturnarea dictatorului Maduro ar putea să fie, în final, în beneficiul Chinei, spun analiști citați de The Washington Post.

Intervenția americană din weekend împotriva țării sud-americane îi dă Chinei o nouă oportunitate de a se promova ca „putere globală responsabilă”. De asemenea, îi ajută pe oficialii Partidului Comunist Chinez să-și afirme în forță propriile revendicări în zona Asiei, inclusiv în Taiwan, spun analiști politici și de securitate citați de Washington Post.

„Dacă ne îndreptăm spre o lume în care marile puteri pot folosi forța și puterea lor în mod necruțător pentru a-și stabili sfere de influență, atunci asta nu e ceva neapărat rău din perspectiva Chinei”, spune Hal Brands, profesor la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies și fost oficial la Pentagon.

„Asta se potrivește de minune cu felul în care și-ar dori China să se comporte în locuri precum Marea Chinei de Sud sau Strâmtoarea Taiwan”.

China duce o campanie tot mai intensă, menită să pună presiune pe Taiwan pentru „reunificarea” acesteia cu China, un obiectiv pe care dictatorul Xi Jinping îl consideră esențial.

Săptămâna trecută, China a făcut exerciții de amploare în jurul Taiwanul, înconjurând insula cu avioane și vase de război. China a încercat să simuleze o blocadă a Taiwanului.

Regimul de la Beijing a devenit, de asemenea, mai asertiv și în Marea Chinei de Sud, amplificând tensiunile cu țări precum Filipinele. China revendică o parte importantă a apelor teritoriale filipineze, iar flotele celor două țări se șicanează frecvent.

Reverberații în Asia și Pacific

Prin atacul său din Venezuela, SUA a redus și șansele unui posibil răspuns internațional ferm dacă China invadează Taiwanul, este de părere Steve Tsang, director al Institutului SOAS China din Londra.

Oficialii chinezi s-ar fi putut teme că invadarea Taiwanului ar avea drept consecință un „răspuns unificat” al democrațiilor lumii. Acum, însă, tot ce s-a spus despre importanța apărării Taiwanului este subminat despre atacul „nelegiuit” al lui Trump împotriva Caracasului, a adăugat Tsang.

Luni, ministerul chinez de externe a transmis „șocul profund” al Chinei față de folosirea „flagrantă a forței împotriva unui stat suveran” și a cerut SUA să-i elibereze imediat pe Maduro și pe soția acestuia.

Presa de stat de la Beijing s-a alăturat imediat corului – agenția de stat Xinhua a scris că „fața adevărată a Americii a fost demascată” și că SUA „readuc lumea într-o eră colonială barbară a jafului”.

Dictatorul Xi însuși a avertizat, luni, că „hărțuirea unilaterală afectează ordinea mondială”.

Reacția Chinei reflectă relația sa diplomatică strânsă cu regimul lui Maduro – China i-a oferit acestuia ajutor financiar uriaș, i-a cumpărat petrolul și i-a dat împrumuturi cu condiții preferențiale.

Chiar cu câteva ore înainte de intervenția americană, Maduro se întâlnise cu o delegație chineză trimisă de emisarul special al lui Xi pentru America Latină, Qiu Xiaoqi.

Zhao Minghao, director adjunct la Centrul pentru Studii Americane de la Universitatea Fudan din Shanghai, spune că oficialii PCC urmăresc cu atenție evoluțiile din Venezuela pentru a obține indicii despre cum gândește Trump.

China înțelege din acțiunile lui Trump că el „dorește să revitalizeze și să consolideze controlul american asupra emisferei vestice”. Chinezii spun că înțeleg și că e clar că Trump este „guvernat de interese pragmatice”, cum ar fi controlul asupra petrolului venezuelean, și nu de „narațiuni ideologice naive despre democrație și autoritarism”.

Unele opinii de pe internetul din China susțin că regimul de la Beijing ar trebui să exploateze această revenire la o lume a sferelor de influență și să planifice o intervenție similară în Taiwan pentru răspirea președintelui Lai Ching-Te (William Lai).

Un comentator de pe rețeaua Weibo, de exemplu, a scris, sâmbătă, că „situația venezueleană ne oferă răspunsul pentru unificarea cu Taiwanul – mai întâi facem o operațiune specială pentru a-l aresta pe Lai Ching-te, apoi declarăm imediat preluarea Taiwanului”. Postarea a strâns rapid 2.500 de like-uri.

Totuși, Zhao spune că nu crede că atacul SUA împotriva Venezuelei va schimba abordarea Chinei față de Taiwan pentru că oficialii chinezi consideră problema insulei o chestiune internă a țării, nu o problemă de relații internaționale.

Campania Chinei pentru Asia și America Latină

De asemenea, nici toți cei din jurul puterii chineze nu consideră că acțiunile lui Trump în America de Sud sunt benefice pentru China. Analiștii din Beijing sugerează că orice atac la adresa ordinii internaționale bazate pe reguli va afecta negativ China.

„Această abordare americană a sferelor de influență pune o problemă mare comunității internaționale, inclusiv Chinei”, spune Niu Haibin, expert în America Latină la Institutul pentru Studii Internaționale din Shanghai.

„Categoric China nu e de acord cu practica sferelor de influență. Nici nu are de gând să-și facă o proprie sferă de influență în stil american”.

Drew Thompson, fost oficial de la Pentagon specializat pe China spune că sofisticarea operațiunii americane va fi studiată atent de chinezi.

„Guvernul SUA poate să facă în așa fel încât toate părțile separate ale puterii sale să funcționeze în comun. China nu are aceeași abilitate, iar integrarea sistemelor militare chineze este o slăbiciune a armatei Chinei și întotdeauna a fost așa”, spune el, adăugând că epurările făcute de regim în armată i-au slăbit și mai mult capacitățile.

În Taiwan, reacția la atacul SUA împotriva Venezuelei a fost mixt.

„Sunt niște voci care spun că SUA nu este un actor de încredere pentru că a încălcat ordinea internațională pe care tot ele au stabilit-o după Al Doilea Război Mondial”, spune Yang Kuang-shun, co-fondator al US Taiwan Watch, un think-tank local.

Tot asta ar putea să alimenteze scepticismul față de SUA de pe insulă, într-o perioadă în care există îngrijorări tot mai multe cu privire la cât de mult mai pot conta taiwanezii pe SUA în cazul unei invazii.

De cealaltă parte, adaugă Yang, atacul din Venezuela demonstrează că America încă are voința să-și folosească decisiv forța dincolo de granițele sale, ceea ce ar însemna că în cazul unei invazii, poate ar face-o și pentru Taiwan.

Taiwanul este dependent de SUA în ce privește sprijinul neoficial față de statalitatea sa, ca parte a doctrinei „ambiguității strategice”.

Sprijinul regimului chinez pentru Venezuela din ultimii ani face parte dintr-o campanie mai mare a Chinei pentru a-și stabili relații bune cu America Latină.

Purtătorul de cuvânt al diplomației chineze, Lin Jian, a declarat, luni, că acest efort nu va fi întrerupt după plecarea lui Maduro.

„Indiferent de cum va evolua climatul internațional, China va fi mereu un bun prieten și partener al Americii Latinii și țărilor din Caraibe”.