ANM a prelungit până la ora 13:00 codul galben de ceaţă pentru 9 judeţe

Oficialii de la Centrul Infotrafic au adăugat că și pietonii trebuie să fie mai vigilenți. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie a prelungit miercuri, înainte de ora prânzului, atenţionările nowcasting Cod galben de ceaţă valabile în zone din nouă judeţe, potrivit Agerpres. Poliţiştii îi sfătuiesc pe şoferi să circule cu prudență, întrucât din cauza ceții, pe unele drumuri, vizibilitatea va fi redusă, local, sub 200 m și, izolat, sub 50 m.

Conform oficialilor de la ANM, azi, până la ora 13:00, în localităţi din Tulcea, Constanţa, Galaţi, Botoşani, Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea şi Mehedinţi ceaţa va determina vizibilitate redusă sub 200 m şi izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului sau chiciurei.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

Ştire iniţială: Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat miercuri dimineaţa că pe mai multe drumuri din ţară ceaţa reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, potrivit Agerpres. Avertismentul pentru şoferi a venit la scurt timp după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis în această dimineaţă mai multe coduri galbene de ceaţă, valabile până aproape de ora prânzului.

Infotrafic: Vizibilitate redusă din cauza ceţii pe mai multe drumuri din ţară

Este semnalată ceaţă ce scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri pe autostrăzile A0 Centura Bucureşti, A1 Bucureşti - Piteşti, A2 Bucureşti - Constanţa, A3 Bucureşti - Braşov şi A7 Ploieşti - Adjud, plouă uşor şi se circulă pe un carosabil umed, valorile de trafic fiind reduse.

Conform unui comunicat de presă al oficialilor din cadrul Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, la nivel naţional sunt semnalate precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, parţial cu depunere pe carosabil, în judeţele Arad, Bihor, Caraş-Severin, Satu Mare, Sălaj şi Timiş, fără a fi impuse restricţii de circulaţie. În restul ţării plouă şi se circulă pe un carosabil umed.

Cod galben de ceaţă, valabil azi până la ora 10:00

ANM a anunţat în această dimineaţă că în unele localităţi din judeţul Galaţi este în vigoare un cod galben de ceaţă. Specialiştii au spus că vizibilitatea va fi redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

Galați, Tulucești, Independența, Vânători, Braniștea, Smârdan, Șendreni sunt zonele din judeţul Galaţi afectate de avertizarea, potrivit meteoromania.ro.

Cod galben de ceaţă, valabil azi, până la ora 11:00

Până spre ora prânzului este valabil un cod galben de ceaţă densă pentru următoarele judeţe:

județul Botoşani: Dorohoi, Hudești, Coțușca, Suharău, Havârna, Rădăuți-Prut, Ibănești, Șendriceni, Cristinești, Dersca, George Enescu, Hilișeu-Horia, Păltiniș, Broscăuți, Mileanca, Pomârla, Darabani, Drăgușeni, Corlăteni, Cordăreni, Viișoara, Concești, Văculești, Lozna, Mitoc, Dimăcheni;

județul Vaslui: Vaslui, Huși, Banca, Pădureni, Zăpodeni, Lipovăț, Roșiești, Muntenii de Jos, Muntenii de Sus, Laza, Hoceni, Albești, Costești, Bogdănești, Oltenești, Pușcași, Tătărăni, Deleni, Băcani, Tanacu, Viișoara, Crețești, Bogdana, Bălteni, Alexandru Vlahuță, Bogdănița;

Vaslui, Huși, Banca, Pădureni, Zăpodeni, Lipovăț, Roșiești, Muntenii de Jos, Muntenii de Sus, Laza, Hoceni, Albești, Costești, Bogdănești, Oltenești, Pușcași, Tătărăni, Deleni, Băcani, Tanacu, Viișoara, Crețești, Bogdana, Bălteni, Alexandru Vlahuță, Bogdănița; județul Gorj: Turceni, Plopșoru, Țânțăreni, Turburea, Aninoasa, Crușet, Borăscu, Stoina, Stejari, Dănciulești, Brănești, Căpreni, Ionești;

județul Gorj: Turceni, Plopșoru, Țânțăreni, Turburea, Aninoasa, Crușet, Borăscu, Stoina, Stejari, Dănciulești, Brănești, Căpreni, Ionești;

Slatina, Balș, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava, Iancu Jianu, Curtișoara, Găneasa, Valea Mare, Corbu, Colonești, Strejești, Pleșoiu, Verguleasa, Bobicești, Morunglav, Cârlogani, Vitomirești, Vulpeni, Vulturești, Teslui, Cungrea, Spineni, Slătioara, Grădinari, Icoana, Poboru, Perieți, Bărăști, Găvănești, Sârbii - Măgura, Dobroteasa, Călui, Priseaca, Bălteni, Oboga, Făgețelu, Milcov, Leleasca, Optași-Măgura, Dobrețu, Tătulești, Oporelu, Sâmburești, Topana, Baldovinești; județul Dolj: Craiova, Filiași, Argetoaia, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Braloștița, Pielești, Breasta, Goiești, Carpen, Murgași, Coțofenii din Dos, Cernătești, Scăești, Vela, Sopot, Almăj, Terpezița, Grecești, Bulzești, Brabova, Fărcaș, Mischii, Predești, Ghercești, Coțofenii din Față, Pleșoi, Seaca de Pădure, Tălpaș, Secu, Gogoșu, Botoșești-Paia;

județul Dolj: Craiova, Filiași, Argetoaia, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Braloștița, Pielești, Breasta, Goiești, Carpen, Murgași, Coțofenii din Dos, Cernătești, Scăești, Vela, Sopot, Almăj, Terpezița, Grecești, Bulzești, Brabova, Fărcaș, Mischii, Predești, Ghercești, Coțofenii din Față, Pleșoi, Seaca de Pădure, Tălpaș, Secu, Gogoșu, Botoșești-Paia;

Drăgășani, Bălcești, Prundeni, Fârtățești, Ionești, Șușani, Orlești, Lungești, Ștefănești, Valea Mare, Zătreni, Tetoiu, Glăvile, Sutești, Laloșu, Scundu, Ghioroiu, Măciuca, Drăgoești, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni, Mitrofani, Amărăști; județul Mehedinţi: Strehaia, Corcova, Bălăcița, Tâmna, Butoiești, Bâcleș, Prunișor, Căzănești, Pădina, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Breznița-Motru, Greci, Stângăceaua;

"Se vor semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei", au precizat oficialii de la ANM pentru cele şapte judeţe de mai sus.

Tot până la ora 11:00 este în vigoare un cod galben pentru judeţul Tulcea, unde ceaţa densă determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

în următoarele zone din judeţul Tulcea : Delta Dunarii, respectiv zona localităților: Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beștepe, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardina;

: Delta Dunarii, respectiv zona localităților: Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beștepe, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardina; zona continentală a județului Tulcea, respectiv zona localităților: Tulcea, Măcin, Babadag, Sarichioi, Isaccea, Jijila, Greci, Baia, Niculițel, Topolog, Luncavița, Somova, Cerna, Carcaliu, Turcoaia, Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Dăeni, Mihai Bravu, Ceamurlia de Jos, Izvoarele, Stejaru, Nufăru, Ostrov, Văcăreni, Ciucurova, Peceneaga, Dorobanțu, Beidaud, Horia, Valea Teilor, Hamcearca, Grindu, Smârdan, I.C. Brătianu, Ceatalchioi.

Reprezentanţii de la Centrul Infotrafic au adăugat că nu doar şoferii trebuie să fie mai vigilenți, ci şi pietonii. Aceştia din urmă sunt sfătuiţi să evite să se deplaseze pe partea carosabilă în condiţii de vizibilitate diminuată din cauza ceţii.

În plus, pietonilor li s-a reamintit să se asigure că ntenţia de traversare a fost observată de conducătorul auto.