Prima predicție pe 2026 a șamanilor peruani s-a adeverit deja. Ce alte previziuni au mai făcut pentru acest an

Prima predicție pe 2026 a șamanilor peruani s-a adeverit odată cu căderea lui Nicolas Maduro. FOTO Profimedia Images

Prima predicție pe 2026 a șamanilor peruani s-a adeverit odată cu căderea lui Nicolas Maduro. Deși operațiunea lui Trump de capturare a președintelui Venezuelei a șocat lumea, ea ar fi fost prezisă cu doar câteva zile înainte de șamanii din Peru, scrie Euronews.

În 29 decembrie 2025, un grup de șamani s-a adunat pe malul mării, în districtul Miraflores din capitala Peru, Lima, pentru ritualul lor anual: să prevadă ce aduce anul care vine, în ceea ce privește liderii lumii sau conflictele în desfășurare și direcția relațiilor internaționale.

În timpul ritualului, ei beau amestecuri halucinogene puternice obținute din plante despre care se crede că le oferă puterea de a prezice viitorul.

Una dintre profețiile lor pentru 2026 s-a adeverit deja, după ce au prezis că Donald Trump îl va înlătura pe președintele venezuelean Nicolás Maduro.

„Am cerut ca Maduro să plece, să se retragă, pentru ca președintele Donald Trump al Statelor Unite să îl poată îndepărta, și am văzut că anul viitor acest lucru se va întâmpla”, a spus șamana Ana María Simeón, cu cinci zile înainte ca Maduro să fie capturat într-o operațiune militară despre care Donald Trump a spus că va pune SUA în ipostaza de a „conduce” țara sud-americană și de a exploata vastele sale rezerve de petrol.

Predicția a fost însă doar parțial corectă. Deși grupul a anticipat căderea liderului venezuelean în vârstă de 63 de ani, șamanii credeau că acesta va fugi și nu va fi capturat.

„Îl vedem pe Nicolas Maduro învins”, a proclamat un alt șaman, Juan de Dios Garcia. „Nicolas Maduro va fugi din Venezuela. Nu va fi capturat.”

O altă predicție a grupului pentru acest an îl vizează tot pe Trump: „Statele Unite ar trebui să se pregătească, pentru că Donald Trump se va îmbolnăvi grav”, a declarat Juan de Dios Garcia.

Chiar dacă șamanii au cerut pace și vindecare la nivel mondial, perspectiva pentru 2026 nu arată deloc bine. Ei au prezis dezastre naturale, precum cutremure, și, deși prevăd sfârșitul războiului din Ucraina, în trecut au făcut și predicția că acest conflict se va încheia în 2023.

Anul trecut, ei au avertizat și că va izbucni un „război nuclear” între Israel și Gaza, unde în prezent este în vigoare un armistițiu.

Totuși, în decembrie 2023, grupul a prezis corect că fostul președinte al Peru, Alberto Fujimori, care fusese închis pentru abuzuri ale drepturilor omului, va muri în termen de 12 luni. Fujimori a murit de cancer în septembrie 2024, la vârsta de 86 de ani.