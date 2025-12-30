Șamanii din Peru au făcut previziuni pentru 2026: Trump s-ar îmbolnăvi, Maduro va pleca de la putere

30 Dec 2025

Ceremonia are loc în fiecare an la sfârşitul lunii decembrie / sursă foto: Getty Images

Șamanii din Peru s-au reunit luni pentru tradiționalul ritual de Anul Nou, în cadrul căruia fac predicții pentru anul care urmează. Preşedintele american Donald Trump s-ar îmbolnăvi, adversarul său venezuelan, Nicolas Maduro, ar urma să plece de la putere, iar războiul din Ucraina ar urma să se încheie, au prezis aceștia, potrivit AP News.

Ceremonia are loc în fiecare an la sfârşitul lunii decembrie, în cadrul căreia se roagă, cântă, bat din tobe și beau un amestec halucinogen puternic, pentru a afla ce se va întâmpla în anul următor.

Potrivit previziunilor pentru anul 2026, Donald Trump s-ar îmbolnăvi, iar adversarul său venezuelan, Nicolas Maduro, va fugi din țară.

„Statele Unite ar trebui să se pregătească, deoarece Donald Trump se va îmbolnăvi grav”, a proclamat Juan de Dios Garcia, în timp ce venea la întâlnirea cu alţi şamani pe o plajă din sudul oraşului Lima, purtând poncho-uri colorate şi presărând flori pe nisip.

„Îl vedem pe Nicolas Maduro învins”, a spus Garcia. „Nicolas Maduro va fugi din Venezuela. Nu va fi capturat”, a prezis şamanul.

Şamanii au prezis şi sfârşitul războiului Rusiei în Ucraina, previziune făcută și pentru anul 2023. „Văd că se va termina conflictul, vor ridica steagul păcii”, a prezis Garcia.

De asemenea, Keiko Fujimori, fiica fostului preşedinte Alberto Fujimori, va ieşi victorioasă în alegerile prezidenţiale din Peru, după trei încercări eşuate, au mai prezis aceștia.

„Femeia care visează să conducă Peru, am putut vedea prin wachuma (planta ancestrală) că Keiko Fujimori va fi preşedinte în 2026”, a spus Garcia.

Rugăciunile către zei, însoțite de flori și tămâie, precum și dansurile, au scopul de a încuraja liderii să ia decizii bune.

Șamanii au prezis, de asemenea, dezastre naturale, precum cutremure și fenomene climatice.