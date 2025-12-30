CNN: Prima lovitură a SUA pe teritoriul Venezuelei. CIA a efectuat un atac cu dronă asupra unei instalații portuare

CNN: CIA a efectuat, la începutul acestei luni, un atac cu dronă asupra unei instalații portuare de pe coasta Venezuelei. Foto: Getty Images

CIA a efectuat, la începutul acestei luni, un atac cu dronă asupra unei instalații portuare de pe coasta Venezuelei, au declarat pentru CNN surse familiarizate cu situația, aceasta fiind prima lovitură cunoscută a SUA asupra unei ținte din interiorul acestei țări.

Atacul cu dronă, ale cărui detalii nu au mai fost raportate până acum, a vizat un cheu izolat de pe coasta Venezuelei, despre care guvernul american credea că este folosit de banda venezueleană Tren de Aragua pentru a depozita droguri și a le muta pe ambarcațiuni pentru transport ulterior, au spus sursele. La momentul loviturii nu era nicio persoană la instalație, astfel că nu au existat victime, potrivit surselor.

Două surse au declarat că forțe americane de Operațiuni Speciale au furnizat sprijin de informații pentru operațiune, subliniind implicarea lor continuă în regiune. Însă Allie Weiskopf, purtătoare de cuvânt a Comandamentului pentru Operațiuni Speciale al SUA, a negat acest lucru, afirmând: „Operațiunile Speciale nu au sprijinit această operațiune, inclusiv prin sprijin informativ.”

Președintele Donald Trump pare să fi recunoscut pentru prima dată atacul într-un interviu de săptămâna trecută, care inițial a atras puțină atenție, deși a oferit puține detalii, inclusiv atunci când reporterii l-au întrebat direct despre subiect luni.

Lovitura ar putea escalada semnificativ tensiunile dintre SUA și președintele venezuelean Nicolas Maduro, asupra căruia SUA exercită presiuni pentru a renunța la putere printr-o campanie militară agresivă.

SUA au lansat lovituri care au distrus peste 30 de ambarcațiuni în Marea Caraibelor și în estul Oceanului Pacific, într-o campanie pe care au descris-o drept una de combatere a traficului de droguri, iar Trump a ordonat o blocadă a petrolierele sancționate care vin în Venezuela și pleacă din Venezuela. Trump a amenințat în repetate rânduri că va efectua lovituri în interiorul Venezuelei, însă până la atacul CIA de la începutul acestei luni, singurele lovituri americane cunoscute asupra unor ținte venezuelene au fost împotriva ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri, aflate în apele internaționale.

CIA a refuzat să comenteze. CNN a solicitat comentarii de la Casa Albă, Comandamentul pentru Operațiuni Speciale al SUA și de la Ministerul Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Externe ale Venezuelei.

Trump a recunoscut, într-un interviu din 26 decembrie, că SUA au „scos din funcțiune” un fel de „instalație mare de unde pleacă navele”, în timp ce vorbea despre campania administrației sale împotriva Venezuelei. Întrebat din nou luni, el a spus că SUA au atacat „în zona docului unde încarcă bărcile cu droguri”. Dar a refuzat să comenteze când a fost întrebat dacă atacul a fost efectuat de armată sau de CIA.

„Așa că am lovit toate bărcile, iar acum am lovit zona”, a spus Trump luni. „Este zona de implementare, acolo implementează, iar asta nu mai există.”

Una dintre surse a spus că lovitura a fost un succes în sensul că a distrus instalația și ambarcațiunile sale, dar a descris-o ca fiind în mare parte simbolică, deoarece este doar una dintre numeroasele instalații portuare folosite de traficanții de droguri care pleacă din Venezuela. De asemenea, pare să fi atras foarte puțină atenție, dacă nu chiar deloc, chiar și în interiorul țării, în timp real.

La începutul acestui an, Trump a extins atribuțiile CIA pentru a desfășura operațiuni în America Latină, inclusiv în interiorul Venezuelei, a relatat anterior CNN. Dar chiar și atunci, armata americană avea autoritate legală doar pentru a efectua lovituri împotriva traficanților suspectați pe mare, nu pe uscat, după cum a raportat CNN.

Administrația Trump a oferit justificări variate pentru campania din Venezuela, care a implicat o acumulare masivă de capabilități militare în Caraibe. Oficialii au invocat un imperativ de combatere a traficului de droguri, însă șefa de cabinet a lui Trump, Susie Wiles, a declarat într-un interviu pentru Vanity Fair că loviturile asupra ambarcațiunilor aveau ca scop să-l facă pe Maduro să „cedeze”. Liderul venezuelean nu a dat semne că ar renunța la putere.

Înalți oficiali au precizat public și în informări pentru legislatori că intenționează să continue să vizeze presupuşii traficanți de droguri, folosind un tipar similar celui utilizat pentru eliminarea teroriștilor în timpul războiului global împotriva terorismului, o campanie în care CIA a jucat, de asemenea, un rol crucial. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, i-a comparat deschis pe traficanții de droguri cu al Qaeda. „Acești narcoteroriști sunt al Qaeda a emisferei noastre”, a spus secretarul la Reagan National Defense Forum, la începutul acestei luni. „Și îi vânăm cu aceeași precizie cu care am vânat al Qaeda.”