“O intervenţie armată a SUA în Venezuela ar fi o catastrofă”. Avertisment dur pentru Trump, din cel mai puternic stat latinoamerican

O intervenţie armată a SUA în Venezuela ar fi o catastrofă umanitară, a avertizat, sâmbătă, preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, potrivit Agerpres, care citează agențiile internaționale de presă.

"La patru decenii după războiul din Malvine, continentul sud-american este bântuit din nou de prezenţa militară a unei puteri străine", a declarat Lula la deschiderea summitului Mercosur, referindu-se la războiul pentru Insulele Falkland, din 1982.

"O intervenţie armată în Venezuela ar fi o catastrofă umanitară pentru emisfera (sudică) şi un precedent periculos pentru lume", a insistat el.

Washingtonul a desfăşurat din vară o importantă prezenţă militară în Caraibe şi a lansat o serie de atacuri vizând nave despre care se crede că sunt implicate în traficul de droguri în Caraibe şi Pacific. Cel puţin 104 persoane au fost ucise în aceste atacuri de la începutul acestor operaţiuni, fără ca guvernul SUA să furnizeze vreodată vreo dovadă că navele vizate au fost implicate efectiv în vreun trafic.

De asemenea, într-un interviu acordat NBC, difuzat vineri, preşedintele american Donald Trump nu a exclus posibilitatea unui război împotriva Venezuelei, pe al cărei lider, Nicolas Maduro, îl acuză că se află la conducerea unui cartel al drogurilor.

Președintele brazilian, despre acordul UE-Mercosur

Pe de altă parte, preşedintele brazilian a cerut sâmbătă Uniunii Europene să dea dovadă de "curaj", după amânarea semnării acordului de liber schimb cu Mercosur.

"Fără voinţă politică şi curaj din partea liderilor, nu va fi posibil să se încheie negocierile care se prelungesc de 26 de ani", a declarat Lula.

Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay sperau iniţial să parafeze tratatul sâmbătă, la fel şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi majoritatea ţărilor UE, dar semnarea a fost amânată din cauza furiei din partea fermierilor europeni, în special din Franţa şi Italia.

"Am avut ocazia să transmitem un mesaj important lumii în apărarea multilateralismului şi să ne consolidăm poziţia strategică într-un context global din ce în ce mai competitiv. Dar, din păcate, Europa nu s-a hotărât încă", a deplâns Lula.

"Ieri am primit o scrisoare de la preşedinţii Comisiei Europene şi Consiliului European, în care amândoi şi-au exprimat speranţa că acordul va fi aprobat în ianuarie", a adăugat el.

Acordul UE-Mercosur ar permite europenilor să exporte mai multe vehicule, utilaje, vinuri şi băuturi spirtoase în America de Sud şi în schimb ar facilita intrarea în Europa a cărnii, zahărului, orezului, mierii şi soiei din America de Sud, ceea ce îngrijorează sectoarele implicate.