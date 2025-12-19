Trump nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela: "Maduro ştie ce vreau cu exactitate. Știe mai bine decât oricine"

Preşedintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a declarat, în cadrul unui interviu pentru NBC News difuzat vineri, că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuel. "Maduro ştie ce vreau cu exactitate. Știe mai bine decât oricine", relatează Reuters și Xinhua, potrivit Agerpres.



"Nu o exclud, nu", a declarat el pentru NBC News într-un interviu telefonic, întrebat dacă exclude posibilitatea unui război cu Venezuela.



Trump a mai declarat că vor fi sechestrate noi petroliere în apropierea apelor teritoriale ale Venezuelei, potrivit interviului publicat. SUA au sechestrat săptămâna trecută un petrolier vizat de sancțiuni în largul Venezuelei.



"Dacă sunt suficient de proști ca să încerce să plece, vor merge într-unul din porturile noastre", a declarat Trump pentru NBC News.



Donald Trump a ordonat marți o "blocadă" asupra tuturor petrolierelor vizate de sancțiuni care intră și ies din Venezuela, în ultima decizie a Washingtonului pentru a crește presiunea asupra guvernului lui Nicolas Maduro, vizând principala sa sursă de venit.



Campania de presiune a lui Trump asupra lui Maduro a inclus o creștere a prezenței militare în regiune și peste două duzini de lovituri asupra unor nave din Oceanul Pacific și Marea Caraibilor, în care au murit cel puțin 90 de persoane. De asemenea, Trump a mai afirmat în trecut că loviturile la sol împotriva statului sud-american vor începe în curând.



În interviul său de la NBC, Trump a refuzat să răspundă dacă înlăturarea lui Nicolas Maduro de la președinție este scopul său final.



"Știe ce vreau cu exactitate. Știe mai bine decât oricine", a spus Trump, referindu-se la Maduro, dar fără a oferi informații suplimentare.



Maduro a afirmat în trecut că acțiunile SUA au drept scop înlăturarea sa de la putere și obținerea controlului asupra resurselor de petrol ale națiunii sud-americane, cele mai mari din lume.