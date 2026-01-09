Un artefact foarte rar a fost descoperit de arheologi. „Carnixul” e vechi de 2.000 de ani și a fost folosit împotriva legiunilor romane

Un carnyx din zona Galiei (Franța de astăzi). Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

O echipă de arheologi a descoperit în Anglia o goarnă de război veche de 2000 de ani care ar fi fost folosită în războiul purtat de regina celtică Boudica împotriva Imperiului Roman, transmite, vineri, Live Science, citată de Agerpres.

Goarna celtică de luptă, cunoscută sub denumirea de „carnyx”, face parte dintr-un tezaur de piese metalice găsit în cadrul unor lucrări de construcţii desfăşurate anul trecut la West Norfolk.

Descoperirea a fost anunţată miercuri, 7 ianuarie, de compania Pre-Construct Archaeology, care a coordonat săpăturile iniţiale şi de fundaţia Historic England, organizaţie care coordonează în prezent eforturile de studiere şi conservare a artefactelor,

Printre artefactele din tezaur se numără goarna de război cu cap de animal aproape completă; un standard militar cu cap de mistreţ sau un stâlp decorat care identifica un grup de soldaţi; cinci proeminenţe ale scutului sau ornamente care decorau centrul scuturilor; şi alte obiecte metalice. Potrivit Pre-Construct Archaeology, „descoperirile de acest fel sunt excepţional de rare în Marea Britanie şi în întreaga Europă”.

Goarnele de luptă erau folosite în principal de triburile celtice din perioada Epocii Fierului şi erau adesea luate de soldaţii romani ca trofee de război, potrivit reprezentanţilor Historic England. „Acest exemplar recent excavat este unul dintre cele trei cunoscute din Marea Britanie şi este unul dintre cele mai complete găsite în Europa”, au spus ei într-un comunicat.

Following the discovery of a near-complete carnyx at an Iron Age hoard in west Norfolk, we hear a demonstration from trombone player Professor John Kerry.



These animal-headed bronze instruments were used by Celtic tribes across Europe to inspire warriors into battle. pic.twitter.com/fXGmF0WzQG — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) January 7, 2026

Carnyxul era un instrument de suflat din bronz similar unei trompete, dar avea o formă alungită, verticală, care se termina cu un cap de animal cu gura deschisă - de cele mai multe ori mistreţ sau lup. Carnyxul făcea parte din echipamentul războinicilor celţi alături de zale, scuturi şi suliţe.

Experţii de la Muzeul Naţional al Scoţiei au creat o replică a unui carnyx care oferă o impresie despre sunetul terifiant produs de aceste goarne de luptă.

Având în vedere vechimea estimată (secolul I e.n.) a obiectelor descoperite la West Norfolk, este posibil ca acestea să fi fost folosite de celţii conduşi de celebra regină Boudica în încercarea de a stopa înaintarea trupelor imperiale romane.

În anul 60 d.Hr., Boudica (scrisă şi Boudicca - n. red.), regina puternicului trib Iceni care îşi avea centrul de putere în ceea ce este acum comitatul Norfolk, a condus o revoltă împotriva romanilor. Dar Boudica şi Icenii au fost învinşi, deschizând calea pentru stăpânirea romană asupra sudului Marii Britanii.

Tezaurul a fost scos din pământ într-un singur bloc, astfel încât conţinutul său să poată fi investigat cu imagistică cu raze X şi scanări CT înainte ca obiectele să fie extrase individual, în laborator. Lucrările de cercetare şi conservare sunt în curs de desfăşurare, iar descoperirea tezaurului va fi prezentată într-un episod viitor al emisiunii „Digging for Britain” de pe postul BBC Two.