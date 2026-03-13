Inteligența Artificială va deveni o utilitate, ca apa și curentul electric, susține șeful OpenAI: "Plăți, în funcție de consum"

"Vedem un viitor în care inteligența este o utilitate precum electricitatea sau apa". FOTO: Getty Images

În viitor, oamenii ar putea plătit o altă factură de utilități: cea pentru inteligența artificială, a declarat recent șeful OpenAI, Sam Altman, potrivit Business Insider.

Vorbind miercuri la Summitul BlackRock Infrastructure din Washington, DC, CEO-ul OpenAI a declarat că companiile de tehnologie construiesc un viitor în care inteligența este livrată la cerere.

„Fundamental, afacerea noastră și cred că afacerea oricărui alt furnizor de servicii similare va arăta ca vânzarea de token-uri”, a spus Altman, referindu-se la unitățile pe care sistemele de AI le folosesc pentru a procesa și a stabili prețul datelor de intrare și ieșire”.

„Vedem un viitor în care inteligența este o utilitate precum electricitatea sau apa, iar oamenii o cumpără de la noi pe un contor și o folosesc pentru orice vor să o folosească”, a adăugat el.

În această lume, capacitatea de calcul determină cine are acces - iar cererea de AI este în continuă creștere, a spus Altman. Capacitatea de calcul este puterea de procesare necesară pentru antrenarea și rularea modelelor de inteligență artificială, determinată de infrastructură precum cipuri și centre de date.

Dacă OpenAI nu construiește suficientă capacitate de calcul pentru a satisface cererea, a spus Altman, fie „nu o poate vinde, fie prețul devine foarte mare”. Acest lucru ar împinge accesul la inteligență artificială către cei bogați sau ar obliga guvernele să decidă cum ar trebui distribuită capacitatea de calcul limitată, a spus el.

Companiile mari de tehnologie urmează să cheltuiască sute de miliarde de dolari în acest an pe calcul pentru a satisface cererea tot mai mare de inteligență artificială.

Centrele de date bazate pe inteligență artificială pot consuma la fel de multă electricitate ca orașele mici, iar presiunea asupra rețelei electrice din SUA - împreună cu deficitul de transformatoare și autorizațiile lente pentru liniile de transmisie - ar putea deveni un blocaj.

Google, Microsoft, Meta, Amazon și mai multe companii de inteligență artificială au semnat recent la Casa Albă un angajament de a suporta costul noii generări de energie electrică pentru alimentarea centrelor lor de date.

Într-un episod al podcastului „Moonshots with Peter Diamandis” din ianuarie, Elon Musk a declarat că generarea de electricitate este acum factorul limitativ în scalarea inteligenței artificiale, prezicând că China ar putea depăși SUA în ceea ce privește calculul total al inteligenței artificiale datorită dezvoltării mai rapide a energiei.