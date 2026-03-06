Giganții tech din SUA promit că vor plăti energia pentru centrele de date AI ca să nu crească facturile americanilor

Acordul este menit să ajute la atenuarea îngrijorărilor că centrele de date ale marilor companii tehnologice cresc costurile energiei electrice din SUA. FOTO: Hepta

Google, Microsoft, Meta, Amazon și mai multe companii de inteligență artificială au semnat miercuri la Casa Albă un angajament de a suporta costul noii generări de energie electrică pentru alimentarea centrelor lor de date, potrivit The Guardian.

Acordul este menit să ajute la atenuarea îngrijorărilor că centrele de date ale marilor companii tehnologice cresc costurile energiei electrice din SUA pentru locuințe și întreprinderi mici, într-un moment în care administrația Donald Trump încearcă să limiteze inflația.

„Aceasta înseamnă că firmele de tehnologie și centrele de date vor putea obține energia electrică de care au nevoie, totul fără a crește costurile energiei electrice pentru consumatori”, a declarat președintele la evenimentul de semnare a angajamentului. „Aceasta este o victorie istorică pentru nenumărate familii americane și vom face, de asemenea, rețeaua noastră electrică mai puternică și mai rezistentă ca niciodată.”

Așa-numitul „Angajament de protecție a contribuabililor” a fost anunțat pentru prima dată de Trump în discursul său despre Starea Națiunii și vine în contextul în care comunitățile și legislatorii statali intensifică controlul asupra centrelor de date care proliferează rapid.

Centrele de date consumă cantități uriașe de energie electrică pentru a rula servere și sisteme de răcire pentru dezvoltarea de tehnologii precum inteligența artificială.

„Unele centre de date au fost respinse de comunități pentru acest motiv, iar acum cred că va fi exact opusul”, a spus Trump, referindu-se la proiectele anulate sau amânate din ultimele luni în mai multe state, după opoziția locală.

Acordul include un angajament al companiilor de tehnologie de a aduce sau cumpăra energie electrică pentru centrele lor de date, fie de la centrale electrice noi, fie de la centrale existente cu capacitate de producție extinsă. De asemenea, include angajamente din partea marilor companii de tehnologie de a plăti pentru modernizarea sistemelor de furnizare a energiei electrice și de a încheia acorduri speciale privind tarifele de energie electrică cu companiile de utilități.

Efortul are ca scop atragerea sprijinului din partea orașelor care altfel se opun proiectelor, a declarat un oficial al administrației Trump, care a vorbit sub condiția anonimatului.

„Nu va exista nicio dezvoltare de centre de date noi fără ca comunitățile locale să citească și să înțeleagă care este acest angajament”, a spus oficialul. Oracle, xAI și OpenAI au fost, de asemenea, prezenți pentru a semna angajamentul.

Inițiativa este lansată înainte de alegerile intermediare din noiembrie, alegătorii fiind din ce în ce mai îngrijorați de accesibilitatea energiei și de presiunea sporită asupra rețelelor electrice ale țării din partea centrelor de date.

Printre companiile reprezentate la Casa Albă se numără unele dintre cele mai mari nume din sectorul tehnologic, care investesc miliarde în noi capacități de calcul bazate pe inteligență artificială, care consumă cantități uriașe de electricitate.

Trump a îndemnat aceste firme să construiască sau să asigure o capacitate energetică dedicată pentru a satisface cererea, mai degrabă decât să se bazeze exclusiv pe rețelele regionale, ca parte a unui efort mai amplu de a echilibra competitivitatea tehnologică cu preocupările politice și economice legate de costurile energiei.

Nu este clar, însă, dacă efortul va permite construirea de noi surse de electricitate suficient de rapid pentru a reduce presiunea asupra rețelelor, a declarat Jon Gordon, director senior la Advanced Energy United, un grup comercial de energie curată care include unele centre de date.

Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, a stârnit de curând controverse când a precizat la un eveniment că și „antrenarea unui om consumă multă energie”, dând drept exemplu anii de creștere și educație, precum și mâncarea consumată în tot acest proces, de la copilărie până la stadiul de adulți, care pot fi integrați pe piața muncii.