Economia globală trebuie să înceteze să mai satisfacă „dorințele frivole ale ultra-bogaților”, afirmă un expert economic

Olivier De Schutter, expert economic și raportorul special al ONU pentru sărăcie extremă și drepturile omului, afirmă că politicienii trebuie să înceteze să acorde prioritate „creșterii economice distructive din punct de vedere social și ecologic”, care nu face decât să crească profiturile - și să satisfacă cererile de consum - ale celor mai bogați oameni din lume, potrivit The Guardian.

Olivier De Schutter susține că economia globală trebuie reorganizată pentru a se asigura că servește oamenii obișnuiți din întreaga lume.

Potrivit acestuia, este necesară o nouă agendă economică pentru a combate criza inegalității și colapsul ecologic.

În opinia lui, viitorul este incert, iar o economie care folosește resursele limitate pentru a construi vile de lux în loc de locuințe sociale sau pentru a favoriza mașinile puternice în locul transportului public este „extrem de ineficientă” și nu va reuși să acopere nevoile de bază ale persoanelor cu venituri mici.

„Resursele limitate de care dispunem ar trebui utilizate pentru a acorda prioritate nevoilor de bază ale persoanelor aflate în sărăcie și pentru a crea ceea ce are valoare socială, mai degrabă decât pentru a servi dorințele frivole ale ultra-bogaților”, a mai adăugat acesta.

Averea cumulată a miliardarilor a crescut la niveluri de neimaginat în anul 2024

De altfel, numărul persoanelor care trăiesc în sărăcie abia s-a schimbat din 1990, 44% din populația lumii trăind cu doar 6,85 dolari pe zi, în timp ce 1% dintre oameni dețin aproape 45% din averea globală.

Un raport al Oxfam privind inegalitatea la nivel mondial a arătat că, în 2024, averea cumulată a miliardarilor a crescut la niveluri de neimaginat, iar cei mai bogaţi oameni din lume au beneficiat din ce în ce mai mult de moşteniri şi de conexiuni puternice, relatează CNBC.

Potrivit raportului, averea combinată a celor mai bogaţi oameni din lume a crescut de la 13 trilioane de dolari la 15 trilioane de dolari în doar 12 luni.

Din acest motiv, De Schutter va propune noi măsuri pentru combaterea sărăciei.

Printre măsurile luate în considerare se numără un venit minim universal, garanții de angajare, anularea datoriilor și un impozit pe averile extreme.