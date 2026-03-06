INTERVIU. Fostul premier israelian Yair Lapid spune că România nu va deveni o țintă pentru Iran: „Mă îndoiesc foarte mult”

Fostul premier israelian Yair Lapid. Foto: Captură Antena 3 CNN

Fostul premier israelian Yair Lapid, în prezent lider al opoziției, a spus că „în acest moment nu suntem în urmă față de plan, suntem înaintea planului. Operațiunea este chiar mai reușită decât credeau unii că va fi atunci când a început”. Într-un interviu acordat pentru Antena 3 CNN, Lapid afirmă că obiectivele principale ale Israelului sunt distrugerea programului nuclear iranian și slăbirea regimului de la Teheran care ar putea crea și contextul pentru o schimbare de regim, dacă populația Iranului va decide să își ia destinul în propriile mâini. În același timp, liderul opoziției israeliene spune despre ţara noastră că „România, din câte știm acum, este protejată” și se îndoiește că vom deveni o țintă pentru Iran.

Ana-Maria Roman, realizator Antena 3 CNN: Domnule Lapid, vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp să participați la emisiunea noastră. Aș dori să încep interviul întrebându-vă cât credeți că va dura războiul cu Iranul? Pentru că, potrivit Politico, Pentagonul se pregătește pentru cel puțin 100 de zile de război.

Yair Lapid, fostul premier israelian: Ei bine, în timp de război trebuie să te pregătești pentru orice, dar în esență întrebarea nu este calendarul, ci obiectivele pe care vrei să le atingi. Există obiective operaționale care, odată îndeplinite, vor încheia războiul. În acest moment nu suntem în urmă față de plan, suntem înaintea planului. Operațiunea este chiar mai reușită decât credeau oamenii că va fi atunci când a început.

Ana-Maria Roman, realizator Antena 3 CNN: Domnule Lapid, ce ar considera Israelului un final de succes al acestei operațiuni? Care este şi a devenit acum obiectivul principal?

Yair Lapid, fostul premier israelian: Ei bine, sunt trei obiective. Două sunt operaționale, iar unul este mai amplu, un obiectiv de politică. Cele două obiective operaționale sunt distrugerea și eliminarea programului nuclear al Iranului și distrugerea și eliminarea programului iranian de rachete balistice, astfel încât să nu mai existe nicio amenințare pentru nimeni.

Obiectivul mai mare, sau diferit, este să le permită oamenilor din Iran să își ia destinul în propriile mâini și să scape de un regim opresiv care îi bântuie și îi torturează de zeci de ani. Atacul a contribuit la eliminarea unei părți din conducerea Iranului și la reducerea capacităților Gardienilor Revoluției și ale miliției Basij de a reprima și oprima populația Iranului. Întrebarea dacă vor folosi această situație pentru a-și schimba destinul depinde de poporul iranian. Sunt mai puţin încrezător în capacitatea de a schimba regimuri în orice ţară cu atacuri aeriene dar cred foarte mult în capacitatea poporului iranian de a realiza ceva ce reprezintă visul lor de foarte mulți ani.

Ana-Maria Roman, realizator Antena 3 CNN: În legătură cu schimbarea de regim, domnule Lapid, CNN a relatat că CIA ar putea lucra pentru a înarma grupuri kurde cu scopul de a declanșa o revoltă populară în interiorul Iranului. Credeți că schimbarea regimului de la Teheran ar putea fi realizată astfel?

Yair Lapid, fostul premier israelian: Cred că sunt foarte multe elemente diferite în această situație. Nu sunt sigur câți dintre telespectatorii dumneavoastră știu faptul că doar 60% din populația Iranului este persană (farsi), iar 40% sunt azeri și baluci și, desigur, kurzi. Kurzii sunt cea mai mare minoritate din lume care nu are propriul stat.

Și, desigur, în vremuri tensionate precum acestea și în contextul revoltei care există în Iran, apar tot felul de semnale de trezire și pentru unele dintre minoritățile din Iran. Este parte dintr-un tablou mai mare, iar tabloul mai mare este faptul că regimul își pierde capacitatea de a controla și de a ține țara sub pumnul de fier sub care a ținut-o până acum.

Ana-Maria Roman, realizator Antena 3 CNN: Un mare ayatollah iranian ar fi emis o fatwa care cere vărsarea sângelui președintelui american Donald Trump. Credeți că președintele SUA se află acum într-un pericol real?

Yair Lapid, fostul premier israelian: Ei bine, deja au încercat să îl ucidă o dată în timpul campaniei prezidențiale. Nu este ca și cum nu ar fi vrut să ucidă înainte lideri israelieni sau lideri americani. Este un regim care își trimite propriul popor în stradă de zeci de ani să scandeze „Moarte Americii, moarte Israelului, moarte evreilor”. Dar cred că președintele american este cea mai protejată persoană de pe pământ și am încredere în Serviciul Secret al Statelor Unite că îl vor putea apăra.

O parte din ceea ce am văzut în ultimele zile este că Iranul, deși este un regim rebel, un stat violent, disperat și radical, capacitățile sale nu sunt chiar atât de extraordinare. Cred că suntem capabili să ne protejăm. Desigur, americanii și președinția americană sunt foarte bine protejate. Este cea mai puternică forță militară din istoria umanității și pot să protejeze președintele împotriva regimului din Iran.

Ana-Maria Roman, realizator Antena 3 CNN: Domnule Lapid, Turcia a interceptat ieri o rachetă balistică lansată de Iran, după cum știți. România găzduiește de asemenea baze militare importante ale NATO și ale Statelor Unite. Știu că aveți legături cu România și aș dori să vă întreb despre România. Credeți că țara noastră ar putea deveni o țintă pentru Iran?

Yair Lapid, fostul premier israelian: Mă îndoiesc foarte mult de acest lucru. Adică toată lumea trebuie să fie atentă, pentru că Iranul este un stat terorist sau un stat care a fost luat ostatic de un grup terorist care se numește pe sine regim. Dar cred, și cred că toată lumea a devenit puțin mai îngrijorată când au văzut iranienii bombardând țări care nu aveau nimic de-a face cu atacul inițial, precum Emiratele, Kuweitul, Bahrainul, Arabia Saudită și acum Turcia. Dar cred că în lista țintelor, România nu este considerată parte a acesteia. Desigur, dacă o țară NATO este atacată de o altă țară, atunci Articolul 5, celebrul Articol 5, trebuie activat imediat și acel agresor devine inamicul tuturor statelor NATO. M-am bucurat să îl aud pe Mark Rutte, prietenul meu, secretarul general al NATO, spunând că atacul asupra Iranului este justificat și este lucrul corect de făcut. Cred că NATO va fi alături de aliații săi, de prietenii săi, de membrii săi și cred că România, din câte știm acum, este protejată.

Ana-Maria Roman, realizator Antena 3 CNN: Domnule Lapid, Europa este în prezent divizată în privința operațiunii comune israeliano-americane în Iran. Ce rol vă așteptați să joace acum țările europene?

Yair Lapid, fostul premier israelian: Ei bine, ar trebui să decidă să nu mai facă afaceri cu un regim care tocmai a ucis peste 30.000 dintre propriii săi cetățeni, care este o forță destabilizatoare în Orientul Mijlociu și în lume. Cred că Europa are, de asemenea, un cuvânt de spus în relația cu China și ar trebui să îi spună Chinei să nu mai facă comerț cu Iranul la scara la care o face acum.

Cred că, în aceste zile, există o înțelegere mai profundă în Uniunea Europeană și în țările europene – și nu doar în Uniunea Europeană – că acesta este un război just. Tocmai am văzut că britanicii au decis să deplaseze unele dintre sistemele lor de apărare în Cipru şi altundeva, francezii îşi mută o navă în Mediterana, mai aproape de zona războiului. Așadar, cred că Europa înțelege, poate cu excepția Spaniei, că acesta este războiul corect și că trebuie purtat așa cum este.

Ana-Maria Roman, realizator Antena 3 CNN: Dar de ce credeți că premierul spaniol este împotriva acestei operațiuni?

Yair Lapid, fostul premier israelian: Din cauza altor probleme pe care le are. Încearcă să deturneze opinia publică din Spania de la propriile sale probleme personale, știți, găsindu-le un inamic. Dar trebuie să îl întrebați pe el. Nu știu. Nu are sens pentru nimeni.

Ana-Maria Roman, realizator Antena 3 CNN: Credeți că a fost necesar să fie atacat Iranul acum? Ca lider al opoziției, susțineți pe deplin decizia lui Benjamin Netanyahu?

Yair Lapid, fostul premier israelian: În privința acestei decizii, da. Știți, cred că mi-am câștigat titlul de cel mai mare rival al lui Netanyahu. Dar în această privință a avut complet dreptate. Acesta este un război just. Era inevitabil. Adică, care era alternativa? Să stăm cu mâinile în sân și să așteptăm să cadă o bombă atomică peste Tel Aviv sau Ierusalim? Sau o ploaie de rachete balistice care să ne ardă orașele?

Am învățat din Holocaust și apoi din 7 octombrie, că a aștepta să se întâmple lucrurile este întotdeauna o idee proastă. Nu mai vorbim despre o politică de îngrădire. Dacă cineva se pregătește să ne atace și dacă un regim islamic radical spune că vrea să ne ucidă, atunci ar fi mai bine să facem ceva înainte să se întâmple, nu după. Am dat un interviu zilele trecute pentru CNN la Washington și m-au întrebat același lucru. Iar eu am spus: dacă ai fi avut ocazia să îl ucizi pe bin Laden înainte de 11 septembrie, ai fi făcut-o? Și, bineînțeles, răspunsul a fost da. Asta facem acum. Eliminăm o amenințare înainte ca ea să se materializeze.

Ana-Maria Roman, realizator Antena 3 CNN: Domnule Lapid, în final aș dori să vă întreb ceea ce se întreabă foarte mulți oameni din lume în acest moment. Având în vedere că Iranul a lovit deja țări care nu erau implicate în conflict, precum astăzi Azerbaidjan sau Cipru, și ținând cont și de legăturile strânse ale Iranului cu Rusia și China, vedeți un risc real ca acest război să escaladeze într-un conflict global?

Yair Lapid, fostul premier israelian: De fapt, nu. Cred că Rusia și China au fost foarte clare că nu se vor implica. Vor condamna, vor merge la Consiliul de Securitate și vor propune o rezoluție pe care probabil nici nu o va citi nimeni, dar nu vor interveni în mod militar. Cred că iranienii au făcut o mare greșeală implicând țările din Golf în acest conflict. Pentru că au crezut că statele din Golf vor pune presiune pe Washington pentru a opri războiul.

În schimb, prin aceste atacuri, iranienii au creat coaliția de care se temeau. Acum există o coaliție între Statele Unite, Israel, Arabia Saudită, Emiratele, Kuweitul, Bahrain și alții, care se opune Iranului și spune: acesta este un regim radical, greșit, care și-a pierdut mințile și trebuie să îi facem față, trebuie să înfruntăm această amenințare și să o eliminăm. Așadar, nu cred că va escalada într-un conflict global sau într-un război mondial.