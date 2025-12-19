Trump spune că "nu e obligat" să ceară aprobarea Congresului pentru eventuale lovituri în Venezuela: "Nu mă voi deranja să le spun"

Preşedintele american a ameninţat de mai multe ori că va lansa lovituri terestre contra Venezuelei pentru a viza cartelurile de droguri. Foto: Getty Images

Donald Trump a declarat joi că nu are nevoie să ceară o autorizaţie a Congresului american pentru a întreprinde eventuale lovituri împotriva Venezuelei, afirmând inclusiv că se teme de scurgeri de informaţii. "Nu mă voi deranja să le spun. Nu sunt obligat. Sper doar că ei nu vor divulga informaţia", a spus republicanul, informează vineri AFP, potrivit Agerpres.



"Nu mă voi deranja să le spun (...). Nu sunt obligat", a afirmat preşedintele american atunci când o jurnalistă l-a întrebat dacă intenţionează să ceară undă verde din partea Congresului pentru lovituri terestre asupra Venezuelei.



"Sper doar că ei nu vor divulga informaţia. Ştiţi, oamenii divulgă acest gen de lucruri. Aceştia sunt politicieni şi ei lasă să se scurgă totul ca printr-o sită", a spus el.



Preşedintele american a ameninţat de mai multe ori că va lansa lovituri terestre contra Venezuelei pentru a viza cartelurile de droguri.



SUA au întreprins deja din septembrie lovituri contra unor ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe şi în Pacific, lovituri care au făcut cel puţin 99 de morţi şi a căror legalitate este contestată, pentru ca seamănă cu operaţiuni în afara oricărui cadru juridic.



Parlamentari ai opoziţiei democrate, dar şi majoritatea prezidenţială din Congres estimează că el nu are autoritatea legală pentru a face acest lucru şi că orice eventuală intervenţie terestră ar necesita aprobarea parlamentului.



Camera Reprezentanţilor cu majoritate republicană a respins cu toate acestea, miercuri, două texte menite să încadreze legal aceste lovituri. Măsuri similare au eşuat în Senat.



"Preşedintele nu a demonstrat că dispune de autoritatea necesară în virtutea dreptului american sau internaţional pentru a întreprinde aceste lovituri", a declarat parlamentarul democrat Gregory Meeks în timpul dezbaterii din Camera Reprezentanţilor.



"Nimeni nu poate afirma de o manieră credibilă că aceste nave, care în unele cazuri nici măcar nu se îndreptau spre SUA şi se aflau la mii de kilometri de teritoriul american, reprezentau o ameninţare iminentă", a adăugat el.



Administraţia Trump argumentează că preşedintele are dreptul să facă acest lucru, pentru că respectivele lovituri intră în cadrul "conflictului armat" pe care el l-a declanşat contra cartelurilor şi pe care el le calificase drept "organizaţii teroriste străine".



Potrivit Constituţiei americane, dacă preşedintele este comandantul şef al forţelor armate, doar Congresul are autoritatea de a declara oficial război.



Însă de mai multe decenii, în locul unei asemenea declaraţii oficiale, preşedinţii succesivi s-au bazat pe rezoluţii parlamentare pentru a întreprinde operaţiuni militare în străinătate, inclusiv în Afganistan.



Această "Autorizaţie de Utilizare a Forţei Militare" (AUMF în engleză) este în vigoare şi astăzi.