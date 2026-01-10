De ce spune Elon Musk că economisirea pentru pensie va fi "irelevantă" în următorii 20 de ani

Sursa colaj foto: Getty Images

Economisirea pentru pensie a fost o piatră de temelie a finanțelor personale timp de peste un secol. Însă, această acţiune ar putea deveni inutilă în curând, susţine Elon Musk, a relatat Business Insider. CEO-ul Tesla și SpaceX a prezis că inteligența artificială (AI) va contribui la crearea unei "abundențe" de resurse pentru toți. Potrivit declaraţiilor miliardatului american, oamenii vor avea "orice își doresc", inclusiv acces la asistență medicală și educație de calitate.

Elon Musk a spus în cadrul unui nou episod al podcastului "Moonshots with Peter Diamandis" că economisirea pentru pensie va fi "irelevantă" dacă are dreptate în privința a ceea ce ne rezervă viitorul.

"O recomandare pe care aș face-o, în treacăt, este aceasta: nu vă faceți griji în privința economisirii banilor pentru pensie peste 10 sau 20 de ani. Nu va mai conta. Dacă vreunul dintre lucrurile pe care le-am spus se va dovedi adevărat, economisirea pentru pensie va deveni irelevantă", a declarat CEO-ul Tesla și SpaceX, conform sursei citate.

Cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la peste 600 de miliarde de dolari, a descris în cadrul interviului un viitor în care progresele în domeniul inteligenței artificiale, energiei și roboticii vor supraalimenta productivitatea, creând o "abundență" de resurse care ar permite tuturor să beneficieze de un "venit universal ridicat".

"Versiunea bună a viitorului este ca oricine să poată avea tot ce își dorește", a spus Musk. Ulterior, el a continuat şi a subliniat că asta ar însemna "o îngrijire medicală mai bună decât are oricine astăzi, disponibilă pentru toată lumea în termen de cinci ani. Fără lipsă de bunuri și servicii. Poți învăța orice vrei despre orice, gratuit".

Totuși, renumitul antreprenor a avertizat că perioada de tranziția către această lume utopică va fi una "plină de obstacole”", marcată de schimbări bruște, greve, crize și tensiuni sociale. El a atras atenția și asupra unei posibile pierderi a sensului personal, având în vedere că munca nu mai este necesară pentru supraviețuire.

"Acum, dacă ajungi să obții tot ceea ce îți dorești, este acesta cu adevărat viitorul pe care ți-l dorești?", a întrebat el. Apoi, Elon Musk a subliniat: "Pentru că asta înseamnă că munca ta nu va mai conta.”

În vârstă de 54 de ani, milionarul american este cunoscut pentru transformarea industriei auto prin vehiculele electrice Tesla și pentru revoluționarea sectorului aerospațial cu rachetele reutilizabile ale SpaceX.

Companiile sale dezvoltă mașini autonome, roboți umanoizi, interfețe creier–computer, asistenți bazați pe inteligență artificială și alte inovații, în timp ce el își croiește drumul spre a deveni primul trilionar din istorie.

Cea mai recentă predicție a lui Elon Musk intră în contradicție puternică cu realitatea cu care se confruntă mulți americani. Ani la rând de inflație persistentă, rate ridicate ale dobânzilor și o creștere anemică a salariilor au generat o criză a accesibilității.

Milioane de oameni simt că nu își mai permit să obțină o diplomă universitară, să aibă acces la servicii medicale de calitate, să dețină o locuință sau să aibă copii. O pensionare confortabilă pare, de asemenea, tot mai greu de atins, sondajele arătând că majoritatea americanilor nu economisesc nici pe departe suficient.

În acest context, viziunea optimistă a lui Musk despre un viitor abundent poate părea o iluzie sau chiar un sfat periculos dacă îi determină pe oameni să nu mai economisească, dar lumea nu se schimbă așa cum se așteaptă el, lăsându-i în dificultate la pensie, au mai scris jurnaliştii publicaţiei Business Insider.