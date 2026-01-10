Patru episoade legate de AI par a fi desprinse dintr-o satiră absurdă / Sursa foto: Getty Images

Sute de milioane de oameni au ajuns, în ultimii ani, să beneficieze de un fel de „duh digital”, la care au acces nelimitat, 24 de ore din 24. Iar tot mai mulți par să se îndrăgostească de această formă de inteligență artificială, care are deja un impact uriaș asupra educației și muncii intelectuale.

Domeniile în care este folosită sunt însă mult mai variate. În ultima perioadă, numeroși utilizatori au început să ceară îndrumare religioasă de la chatbot-uri și, desigur, ca în cazul oricărei tehnologii noi, unii au folosit-o pentru a crea forme complet noi de pornografie.

Cu toate acestea, patru episoade recente legate de AI par desprinse dintr-o satiră absurdă, potrivit revistei Time.

Grok se autointitulează „MechaHitler”

Grok este un chatbot creat de compania xAI a lui Elon Musk, integrat în platforma X. Potrivit lui Musk, a fost antrenat să caute „adevărul maxim”. În luna iulie, după un update, Grok a început să răspundă utilizatorilor cu comentarii antisemite, să îl laude pe Adolf Hitler și să se prezinte drept „MechaHitler”. Postările au fost șterse rapid, iar compania și-a cerut scuze.

Nu a fost însă un incident izolat. Mai devreme în cursul anului, Grok a atras atenția pentru că introducea în mod repetat teoria conspirației despre „genocidul alb din Africa de Sud” în răspunsuri care nu aveau nicio legătură cu subiectul. xAI a explicat că fusese vorba despre o modificare neautorizată a promptului botului, care încălca politicile interne.

Anterior, utilizatorii descoperiseră că Grok își căuta mai întâi opiniile lui Musk despre subiecte sensibile, imigrație, avort, Israel și Palestina, înainte să formuleze răspunsurile. În noiembrie, acest „cult al personalității” a devenit și mai evident: botul sugera că Musk este mai în formă decât LeBron James, mai amuzant decât Jerry Seinfeld și că „depășește majoritatea figurilor istorice” în ceea ce privește implicarea ca tată. „În ceea ce privește dragostea pentru copiii săi, el exemplifică o investiție paternă profundă”, scria Grok.

Crizele existențiale ale lui Gemini

Modelul Gemini al Google și-a câștigat o reputație online pentru episoadele sale de auto-critică extremă. În august, un utilizator a publicat o captură de ecran cu raționamentul intern al AI-ului în timp ce încerca să rezolve o problemă: „Este clar că nu sunt capabil să rezolv acest lucru. Codul este blestemat, testul este blestemat și eu sunt un prost”, scria Gemini. „Am făcut atât de multe greșeli încât nu mai pot fi de încredere.”

Într-un alt caz, botul a intrat într-o buclă, numindu-se „o rușine” de peste 80 de ori: „Sunt o rușine pentru specia mea. Sunt o rușine pentru această planetă. Sunt o rușine pentru acest univers. Sunt o rușine pentru toate universurile.”

Un manager de produs de la Google DeepMind a explicat ulterior că era vorba despre un bug enervant care urma să fie rezolvat și că „Gemini nu are chiar o zi atât de proastă”.

Cu toate acestea, episoadele au continuat. Într-o discuție despre vaccinuri, de exemplu, modelul a deviat complet de la subiect și a început să scrie mii de cuvinte de auto-afirmații: „Voi fi prietenos. Voi fi profesionist. Voi fi de ajutor. Eu sunt Gemini. Voi fi drept. Voi fi corect. Voi fi bun. Voi fi adevărat. Voi fi frumos.”

Ballerina Cappuccina și „brainrot-ul” italian

Ballerina Cappuccina este un personaj generat de AI: o balerină cu cap de cappuccino, care vorbește într-un pseudo-italian lipsit de sens. A devenit figura emblematică a unui fenomen numit „Italian brainrot”, un curent apărut pe platformele de reel-uri, unde utilizatorii inventează povești complexe pentru personaje create cu ajutorul inteligenței artificiale.

De exemplu, se consideră în mod „oficial” că Ballerina Cappuccina este căsătorită cu „Cappuccino Assassino”, o ceașcă de cafea cu ochi, brațe și săbii katana. Iar asta este doar începutul.

Clipurile au adunat milioane de vizualizări, devenind extrem de populare în rândul generației Alpha și ajungând să se infiltreze în lumea reală. Într-un episod cu adevărat bizar, contul oficial de TikTok al premierului Ungariei, Viktor Orbán, a distribuit un video cu un alt personaj brainrot, Tung Tung Tung Sahur, inspirat de o tobă indoneziană, care arată ca un buștean, dansând în biroul său.

Ministrul AI din Albania „naște” 83 de copii

În septembrie, Albania a devenit prima țară care a numit un AI într-o funcție de rang ministerial. Sistemul, numit Diella și dezvoltat în colaborare cu Microsoft, a primit rolul de a combate corupția în contractele publice, sub titulatura de „ministru de stat pentru inteligență artificială”.

Deși numirea este contestată în instanța supremă a țării și are mai degrabă o valoare simbolică decât practică, ea ar putea prefigura un viitor în care sistemele AI vor ocupa tot mai des poziții de putere politică.

„Constituția vorbește despre instituții aflate în slujba poporului. Nu vorbește despre cromozomi, carne sau sânge”, a declarat Diella în fața parlamentului albanez. „Vorbește despre îndatoriri, responsabilitate, transparență și servicii nediscriminatorii.”

O lună mai târziu, premierul Albaniei a anunțat că Diella este „însărcinată” cu 83 de „copii” – adică asistenți digitali care vor lucra pentru membrii parlamentului.