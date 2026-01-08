Cum ne poate salva inteligența artificială viața. „Putem primi avertisment că urmează un infarct, cu minute înainte”

Puls electrocardiograf. foto: pexls.com

Inteligența artificială începe să fie tot mai prezentă în prevenția bolilor de inimă, principala cauză de deces în România. Dispozitivele inteligente, precum ceasurile smart sau telefoanele mobile, pot ajuta la identificarea riscului de infarct miocardic, înainte ca acesta să se producă.

Medicul cardiolog Silviu Stanciu a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, că noile tehnologii aduc un avantaj major în zona de prevenție cardiovasculară.

„Modelele matematice bazate pe inteligență artificială, care folosesc date colectate de la device-uri conectate – ceasuri inteligente, telefoane – ne ajută să prezicem apariția unui eveniment coronarian acut. Cu câteva minute înainte, iar acest lucru contează enorm”, spune medicul.

Una dintre cele mai mari probleme rămâne însă prezentarea tardivă a pacienților la spital. „În infarctul miocardic, pacienții ajung extrem de târziu la medic. Stau acasă cu dureri în piept, iau antiinflamatoare, speră că va trece. Cu cât ajungem mai repede la spital, cu atât șansele de a salva mușchiul inimii sunt mai mari”, a mai spus cardiologul.

În viitorul apropiat, tehnologia ar putea oferi alerte directe pacienților monitorizați. „Vom primi un semnal că urmează un infarct în următoarele minute. Pare SF, dar acesta este viitorul apropiat și este un lucru remarcabil”, a precizat specialistul.

Medicul subliniază că durerea specifică infarctului nu trebuie ignorată și nu seamănă cu o durere obișnuită. „Este o durere intensă, de lungă durată, însoțită de transpirații reci. Pacientul nu-și găsește locul. În acest caz, primul pas este să suni imediat la 112. Prima oră este decisivă pentru salvarea vieții”, a mai explicat specialistul.

Durerea poate fi uneori înșelătoare și poate iradia atipic, inclusiv în mandibulă, spate sau brațul drept, ceea ce îi face pe mulți pacienți să amâne vizita la medic.