Londra: Un bărbat s-a urcat pe Ambasada Iranului și a dat jos steagul republicii. Trei lideri europeni denunță represiunea Teheranului

1 minut de citit Publicat la 20:38 10 Ian 2026 Modificat la 20:38 10 Ian 2026

Un bărbat a dat jos steagul Republicii Islamice de pe Ambasada Iranului la Londra. Sursă foto: Captură video X@PolitlcsUK

Două persoane au fost arestate sâmbătă, la Londra, după un incident în care steagul Republicii Islamice a fost dat jos de pe clădirea Ambasadei Iranului și înlocuit cu drapelul monarhiei care a precedat regimul teocratic de la Teheran.

Imagini distribuite pe rețelele sociale arată cum, în timpul unui protest anti-regim în fața misiunii diplomatice, un bărbat a escaladat balconul ambasadei, înainte de a înlocui drapelul iranian.

? WATCH: A protester climbs the Iranian Embassy in London to replace the Islamic Republic flag with the pre-revolution Lion and Sun flag pic.twitter.com/ap9FGSyVNl — Politics UK (@PolitlcsUK) January 10, 2026

Potrivit Poliției Metropolitane, au fost efectuate două arestări, persoanele reținute fiind acuzate pentru încălcare agravată a proprietății și agresiune asupra unui lucrător al serviciilor urgență.

O a treia persoană este căutată de polițiști în legătură cu incidentul.

Conform autorităților londoneze, protestul nu a fost marcat de "tulburări grave".

Poliția va rămâne în zonă pentru a preveni alte incidente.

Von der Leyen denunță represiunea violentă a regimului din Iran împotriva protestatarilor

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sâmbătă că Uniunea Europeană "susţine deplin" manifestaţiile masive anti-regim din Iran şi condamnă "represiunea violentă" împotriva participanţilor la protestele de stradă.

"Străzile din Teheran şi străzile din lumea întreagă răsună de paşii femeilor şi bărbaţilor iranieni care cer libertate. Libertatea de a vorbi, de a se reuni, de a călători şi, mai ales, de a trăi liber. Europa le stă pe deplin alături", a precizat von der Leyen, într-o declaraţie online.

"Condamnăm fără echivoc represiunea violentă a acestor manifestaţii legitime. Responsabilii vor rămâne în memorie de partea greşită a istoriei", a adăugat preşedinta Comisiei Europene.

Declarația sa vine după ce premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz au publicat, vineri, o declarație comună în care condamnă uciderea protestatarilor iranieni.

Protestele din Iran au izbucnit pe 28 decembrie la Teheran, ca răspuns la înrăutățirea condițiilor economice, şi s-au transformat rapid în manifestații anti-regim, răspândindu-se în zeci de orașe.

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat vineri că ţara sa "nu va da înapoi" în faţa valului contestatar, iar procurorul general al țării a cerut pedeapsa cu moartea pentru protestatari.