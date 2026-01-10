Ore critice în Iran. Protestele se răspândesc, spitalele sunt pline de răniți. Regimul anunță pedeapsa cu moartea pentru protestatari

3 minute de citit Publicat la 18:44 10 Ian 2026 Modificat la 19:07 10 Ian 2026

Protestatari în Iran, în imagini care au reușit să treacă de blocada digitală a regimului de la Teheran. Sursă: Telegram via CNN

Cel puțin 65 de persoane au fost ucise și peste 2.300 au fost arestate în urma protestelor antiguvernamentale care zguduie Iranul de două săptămâni și continuă în prezent, relatează CNN.

Bilanțul deceselor se bazează pe informațiile agenției de știri Human Rights Activists (H.R.A.N.A.).

BBC citează un medic și un asistent medical din două spitale iraniene, care spun că unitățile lor sunt copleșite de răniți.

Radiodifuzorul britanic a transmis că, la Teheran, un spital oftalmologic a declarat situație de criză și a citat mesajele unui alt cadru medical, care spunea că centrul său nu are suficienți chirurgi pentru a face față afluxului de pacienți.

Începute ca o mișcare împotriva condițiilor economice dezastruoase, agravate de inflația scăpată de sub control, protestele s-au transformat într-o mișcare anti-regim și au cuprins zeci de orașe.

Analiștii citați de presa internațională avertizează că următoarele ore sunt critice pentru soarta protestatarilor și pentru conducerea teocratică de la Teheran, care ar putea fi răsturnată după 47 de ani la cârma țării.

Blocada digitală continuă să izoleze Iranul

Blocada internetului și a comunicațiilor telefonice cu străinătatea, impusă de autorități săptămâna aceasta, este în continuare în vigoare în întreaga țară.

Un rezident din Teheran a declarat pentru CNN că blocada "pare să fi avut efectul invers" asupra manifestațiilor din stradă.

În mai multe clipuri video care au reușit să depășească embargoul informațional, pot fi văzuți protestatari scandând: "Nu ne mai este frică! Vom lupta!"

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că SUA sprijină poporul iranian iar președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor ataca Iranul dacă forțele de securitate ale regimului îi ucid pe protestatari.

El a mai estimat că ayatollahul Ali Khamenei, confruntat cu extinderea mișcării contestatare, s-ar pregăti să fugă din țară.

La rândul său Khamenei a acuzat, într-o intervenție televizată de săptămâna aceasta, că Statele Unite "incită protestele".

Momentele când un regim autoritar instituie blocada informațională sunt cele mai periculoase

Potrivit analiștilor, momentele în care comunicarea cu exteriorul este tăiată de un regim represiv sunt, din punct de vedere istoric, printre cele mai periculoase.

Când imaginile de la evenimente, relatările în direct și verificările factuale independente dispar, regimul se simte mai tentat să apese pedala represiunii dure, contând pe lipsa reacțiilor publice la nivel local sau internațional.

Concret, ce se întâmplă în următoarele ore ar putea decide:

dacă protestele continuă să se extindă sau dacă sunt reprimate masiv și în mod violent,

dacă forțele de securitate duc până la capăt eventualele ordine de a deschide focul,

dacă puterile internaționale se mobilizează pentru a opri represiunea.

Evenimentele din trecut au arătat că, în Iran, perioadele de blocadă informațională au fost însoțite de escaladări subite ale violenelor.

Ce rol are prințul moștenitor, aflat în exil

Un alt factor esențial care definește realitatea protestelor din Iran este răspunsul public fără precedent la apelul lansat de Reza Pahlavi, prințul moștenitor și fiul ultimului șah al țării.

În urma demonstrațiilor masive, el i-a îndemnat pe iranieni să rămână în stradă și să-și fixeze ca obiective ocuparea și menținerea controlului asupra centrelor orașelor.

În același timp, Pahlavi l-a îndemnat pe președintele SUA, Donald Trump, să fie pregătit să ia măsuri în sprijinul poporului iranian.

Prințul le-a mai cerut lucrătorilor din sectoare economice cheie, în special petrol și energie, să declanșeze greve la nivel național.

Pentru mulți iranieni, această strategie are ecouri istorice.

În anii 1978 și 1979, grevele în industriile strategice au jucat un rol esențial în slăbirea statului, permițând instaurarea regimului teocratic și declararea Republicii Islamice.

Rămâne neclar dacă o abordare similară poate avea succes în condițiile de securitate actuale, dar analiștii spun că apelul lui Reza Pahlavi subliniază faptul că situația a ajuns într-o fază decisivă.

Procurorul general îi amenință cu moartea pe protestatari

Toți participanții la protestele din Iran vor fi considerați "moharebeh" - termen care, în legea islamică în vigoare în țară, îi desemnează pe "dușmanii lui Dumnezeu" - a declarat Mohammad Movahedi Azad, procurorul general al țării, într-un comunicat citat de presa de stat.

Infracțiunea se pedepsește cu moartea.

Pedeapsa ar urma să se aplice "participanților la revolte și teroriștilor" care au deteriorat proprietăți și au subminat securitatea, precum și celor care i-au ajutat, a spus Movahedi Azad.

Procurorii ar trebui să pregătească rapid procesele și să nu dea dovadă de clemență, compasiune sau indulgență, a adăugat acest oficial.

Procurorul de la Teheran, Ali Salehi, a spus, la rândul său, că protestatarii ar putea fi acuzați de "moharebeh".

CNN: Susținătorii ayatollahului, chemați luni la o contra-manifestație

O contra-manifestație de amploare este așteptată luni în capitala Iranului pentru a "condamna acțiunile protestatarilor", pe fondul mișcării anti-regim care s-a întins în întreaga țară, anunță CNN, care citează agenția semi-oficială iraniană de știri Tasnim.

Un miting al susținătorilor regimului ar urma să înceapă la Teheran la ora locală 14:00, conform sursei citate.

CNN mai adaugă că, în paralel cu protestele anti-regim, în Iran au fost semnalate, vineri, și contra-proteste ale celor care susțin conducerea actuală a țării, dar amploarea acestor mișcări nu a fost clară imediat.