Iran: Khamenei a vorbit la TV iar susținătorii săi au strigat "Moarte Americii". Trump: "Cred că ayatollahul vrea să fugă din țară"

5 minute de citit Publicat la 12:25 09 Ian 2026 Modificat la 12:49 09 Ian 2026

Trump estimează că ayatollahul Khamenei caută să fugă din țară, pe fondul protestelor anti-regim din Iran. Foto: Getty Images / Profimedia Images

Protestatarii din Iran au continuat să mărșăluiască pe străzi și să ceară schimbarea regimului teocratic, după ce autoritățile de la Teheran au tăiat internetul în țară și au blocat accesul la apeluri telefonice internaționale, scrie presa internațională.

Blocada digitală vine după un mesaj adresat iranienilor de prințul moștenitor aflat în exil, Reza Pahlavi.

Vineri dimineața, protestele continuau în orașele din republica islamică.

Clipuri care au depășit blocada și au ajuns pe internet arată protestatari scandând împotriva guvernului, în jurul unor focuri, în Teheran și în alte zone.

Alte secvențe video arată cum forțele de securitate au folosit gaze lacrimogene în cartierul Pirouzi din capitală.

Presa de stat a relatat vineri că "agenți teroriști" ai SUA și Israelului ar fi dat foc și ar fi declanșat violențe.

Relatările oficiale spun că există victime ale ciocnirilor, fără a oferi detalii.

Ayatollahul Khamenei ține discurs la televiziunea de stat

Televiziunea de stat a difuzat vineri un scurt discurs al liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani.

Khamenei a avertizat că autoritățile vor reprima demonstranții.

"Protestatarii își distrug propriile străzi pentru a-l face fericit pe președintele altei țări", a spus el, referindu-se la liderul american Donald Trump.

Pe fundalul discursului său, susținătorii regimului au scandat "Moarte Americii!"

Khamenei l-a acuzat pe Trump - fără a-i pomeni numele - pentru intervenția de partea Israelului în războiul din iunie anul trecut.

"Mâinile lui sunt pătate cu sângele a peste o mie de iranieni. În războiul de 12 zile, peste o mie dintre concetățenii noștri - și vorbesc aici de oamenii obișnuiți, fără a-i include pe comandanți și demnitari - au fost martirizați.

Această persoană (Donald Trump, n.r.) a spus: 'Eu am dat ordinul, am comandat în timpul războiului. Deci, a recunoscut faptul că are mâinile pătate de sângele iranienilor. Apoi a spus: 'Sunt un susținător al națiunii Iranului.

Și un grup mic de oameni ără gândire critică iar asta în serios, acceptă și acționează conform dorințelor sale", a spus Khamenei.

Zeci de morți în Iran, după protestele începute la finele lui decembrie

Declanșate de pauperizarea accelerată a populației în urma unei inflații galopante, pe fondul sancțiunilor internaționale impuse țării, protestele din Iran s-au intensificat constant din 28 decembrie anul trecut, transformându-se într-o mișcare anti-regim.

Protestele au reprezentat, de asemenea, un test pentru a vedea dacă iranienii ar putea fi dispuși să-l accepte ca lider pe prințul moștenitor Reza Pahlavi, al cărui tată a condus țara înainte de Revoluția Islamică din 1979.

La mișcările de stradă au fost auzite scandări de susținere a fostului conducător. Pedepsite cu moartea în trecut, aceste sfidări la adresa regimului subliniază furia protestatarilor față conducerea teocratică, notează presa internațională.

Până în prezent, cel puțin 42 de persoane au murit în timpul ciocnirilor cu forțele de securitate, în timp ce aproximativ 2.300 au fost arestate, potrivit H.R.A.N.A., (Agenția de știri a activiștilor pentru drepturile omului, cu sediul în SUA).

Prințul moștenitor cere demonstrații în tot Iranul, vineri seară

Reza Pahlavi, care îndemnat joi la continuarea protestelor, a cerut, de asemenea, demonstrații ample în cursul serii de vineri.

"Ceea ce a schimbat cursul protestelor a fost apelul (fostului) prinț moștenitor Reza Pahlavi către iranieni, să iasă în stradă la ora 20:00, joi și vineri. Conform postărilor de pe rețelele de socializare, a devenit clar că iranienii au respectat îndemnul și au luat în serios ideea de a continua mișcările pentru a înlătura regimului islamic", a comentat Holly Dagres, cercetător senior la Institutul Washington pentru Politica din Orientul Apropiat.

"Exact acesta este motivul pentru care internetul a fost închis: pentru a împiedica lumea să vadă protestele. Din păcate, probabil s-a oferit astfel acoperire forțelor de securitate, pentru a ucide protestatari", a adăugat ea.

Joi, protestatarii anti-regim au strigat "Moarte dictatorului"

Potrivit martorilor, oamenii din cartierele Teheranului au scandat joi seara "Moarte dictatorului!" și "Moarte Republicii Islamice!"

Alții l-au invocat pe fost șah al Iranului, spunând: "Aceasta este ultima bătălie! Pahlavi se va întoarce!"

Imagini cu mii de oameni pe străzi au putut fi distribuite și văzute pe rețelele sociale, înainte ca toate comunicațiile digitale să fie întrerupte în țară.

"Iranienii și-au revendicat libertatea în această seară. Ca răspuns, regimul din Iran a tăiat toate liniile de comunicare. A închis internetul. A tăiat liniile fixe. Ar putea chiar să încerce bruieze semnalele prin satelit", a reacționat Pahlavi.

El a făcut apel la liderii europeni să i se alăture președintelui american Donald Trump în demersul "de trage la răspundere" regimul teocratic.

"Îi îndemn să folosească toate resursele tehnice, financiare și diplomatice disponibile pentru a restabili comunicarea cu poporul iranian, astfel încât vocea și voința acestuia să poată fi auzite și văzute. Nu lăsați ca vocile curajoșilor mei compatrioți să fie reduse la tăcere", a adăugat prințul.

Trump își reînnoiește amenințările la adresa regimului de la Teheran

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat de mai multe ori în cursul ultimelor zile că, dacă regimul de la Teheranul "ucide manifestanți pașnici, America le va veni în ajutor" protestatarilor.

Într-un interviu difuzat joi, Trump și-a reiterat promisiunea.

"Regimului i s-a spus chiar mai vehement decât vă vorbesc acum că, dacă vor face asta (dacă vor ucide manifestanți), vor trebui să plătească un preț uriaș", a spus președintele american.

Trump a mai estimat că "nu ar fi potrivit" să se întâlnească acum cu Reza Pahlavi.

"Cred că ar trebui să vedem cum evoluează situația și cine se impune ca lider", a apreciat el.

Într-o declarație difuzată de Fox News, joi seară, Trump a indicat că ayatollahul Khamenei ar căuta să fugă din Iran.

"Caută să plece undeva, situația devine foarte urâtă acolo", a estimat președintele SUA.

Trump distribuie un clip cu "protestatarii care au preluat controlul în al doilea oraș din Iran". CNN: nu există informații credibile

Președintele SUA, Donald Trump, a postat vineri pe rețelele sociale un videoclip însoțit de următorul text:

"Miting cu peste un milion de oameni: Al doilea oraș ca mărime din Iran este sub controlul protestatarilor, forțele regimului părăsesc orașul".

Videoclipul a fost realizat de Kanal 13, o instituție media independentă din Azerbaidjan.

Imaginile distribuite pe YouTube arată o mulțime de oameni în ceea ce se presupune a fi orașul Mashhad iar, potrivit realizatorilor clipului, protestatarii au preluat controlul în oraș, în timp ce forțele de securitate au plecat.

CNN menționează că nu a putut verifica imaginile Kanal 13 și subliniază că nu există momentan relatări credibile despre protestatari care au preluat controlul vreunui oraș de la forțele regimului de la Teheran.