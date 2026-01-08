Blackout digital total în Iran. Internetul şi telefonia au fost tăiate după ce prințul aflat în exil a chemat oamenii la protest

sursa: captură video x @hamdireza / amin pouria

Accesul la Internet și liniile telefonice au fost întrerupte, joi, în Iran după ce manifestanții s-au alăturat protestelor iniţiate de prințul moștenitor aflat în exil, informează AP.

Într-o postare pe reţelele sociale, NetBlocks a menționat că blackout-ul digital vine în urma "unei serii de măsuri de cenzură digitală tot mai ample care vizează protestele din întreaga țară și împiedică dreptul publicului de a comunica într-un moment critic”.

Locuitori din Teheran au ieșit în stradă joi seară, după un apel al prințului moștenitor exilat. Accesul la Internet și liniile telefonice din Iran au fost întrerupte imediat după începerea protestelor.

Protestul a reprezentat primul test pentru a demonstra dacă poporul iranian putea fi influențat de Prințul Moștenitor Reza Pahlavi, al cărui tată, grav bolnav, a fugit din Iran chiar înainte de Revoluția Islamică din 1979. Demonstrațiile au inclus lozinci de susținere a șahului, lucru care în trecut ar fi putut duce la o condamnare la moarte, dar care acum subliniază furia care alimentează protestele care au început din cauza economiei Iranului aflate în dificultate.

Joi, protestele din Iran au continuat. Mai multe piețe și bazaruri s-au închis în semn de susținere a protestatarilor. Până în prezent, violențele din jurul demonstrațiilor au ucis cel puțin 39 de persoane, în timp ce peste 2.260 de persoane au fost reținute, a declarat Agenția de știri Human Rights Activists, cu sediul în SUA.

Președintele iranian Massoud Pezeshkian a cerut miercuri forțelor de securitate să nu adopte „nicio măsură” împotriva protestatarilor, făcând o delimitare clară între participanții pașnici la manifestații și cei pe care autoritățile îi consideră „revoltați”.

Ascensiunea protestelor sporește presiunea asupra Iranului. În ultimele zile, presa iraniană a relatat despre arestarea unor persoane prezentate de autorități drept agenți ai Mossadului. Justiția nu a stabilit însă nicio legătură între execuția anunțată și protestele aflate în desfășurare.

Protestatarii au ieșit în străzile din orașele din Iran de la sfârșitul lunii decembrie, pe fondul furiei provocate de creșterea costului vieții și de devalorizarea monedei locale.