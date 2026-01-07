Protestatarii din Iran ar fi preluat controlul a două orașe. SUA amenință regimul ayatollahului: Dacă omoară oameni, Trump îi va ucide

5 minute de citit Publicat la 12:43 07 Ian 2026 Modificat la 14:01 07 Ian 2026

sursa: captură video x @hamdireza / amin pouria

Orașele Abdanan și Malekshahi ar fi fost preluate de protestatari, care au ieșit pe străzi, au sărbătorit și au scandat „Moarte lui Khamenei”, relatează Fox News.

UPDATE 14:00 Președintele iranian Massoud Pezeshkian a cerut miercuri forțelor de securitate să nu adopte „nicio măsură” împotriva protestatarilor, făcând o delimitare clară între participanții pașnici la manifestații și cei pe care autoritățile îi consideră „revoltați”, potrivit agenției de știri Mehr, relatează Agerpres.

Mesajul a fost transmis după ședința de guvern de vicepreședintele executiv Mohammad Jafar Ghaempanah, într-un videoclip difuzat de agenția Mehr.

„Astăzi, Pezeshkian a ordonat să nu se ia nicio măsură de securitate împotriva protestatarilor şi a celor care participă la mitinguri”, a declarat acesta.

În același timp, oficialul a subliniat că autoritățile fac distincție între protestele pașnice și actele violente.

„Cei care poartă arme de foc, cuţite şi macete şi atacă secţiile de poliţie şi amplasamentele militare sunt revoltaţi şi trebuie făcută o distincţie între protestatari şi revoltaţi”, a adăugat Ghaempanah.

În paralel, șeful armatei iraniene, Amir Hatani, a criticat dur Statele Unite și Israelul, după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu o intervenție militară în Iran în cazul în care protestatarii ar fi uciși, iar premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a exprimat sprijinul pentru manifestanți.

Potrivit lui Hatani, Iranul consideră aceste declarații drept amenințări și nu le va lăsa fără răspuns, deși generalul nu este cel mai înalt ofițer militar al țării.

„Dacă inamicul face o greşeală, vom riposta mai ferm” decât în timpul războiului de 12 zile din luna iunie, purtat împotriva Israelului și Statelor Unite, a avertizat el.

Pentru prima dată de la declanșarea protestelor, marți au avut loc ciocniri în plină zi în centrul Teheranului, o zonă unde până acum se înregistraseră doar adunări sporadice, în principal seara, fără incidente majore, potrivit presei locale.

În timpul intervențiilor forțelor de securitate, un spital din capitală a fost afectat accidental de gaze lacrimogene folosite pentru dispersarea manifestanților, a anunțat Universitatea de Științe Medicale din Teheran, citată de agenția ISNA.

Miercuri, situația părea să se normalizeze în alte zone ale capitalei iraniene. Locuitorii își făceau cumpărăturile obișnuite, iar activitatea comercială se desfășura aparent normal de-a lungul bulevardului Vali-Asr, care traversează orașul de la nord la sud, a constatat AFP.

Separat, autoritățile iraniene au anunțat miercuri executarea unui bărbat condamnat pentru spionaj în favoarea Israelului.

„Condamnarea la moarte împotriva lui Ali Ardestani pentru spionaj în favoarea Mossadului, serviciul de informaţii şi securitate israelian, a fost executată în această dimineaţă (miercuri)”, a relatat agenția judiciară Mizan, fără a preciza data arestării sau a procesului.

În ultimele zile, presa iraniană a relatat despre arestarea unor persoane prezentate de autorități drept agenți ai Mossadului. Justiția nu a stabilit însă nicio legătură între execuția anunțată și protestele aflate în desfășurare.

Iranul, care nu recunoaște statul Israel, acuză de mult timp această țară de acțiuni de sabotaj împotriva programului său nuclear și de asasinate ale oamenilor de știință iranieni.

În acest context tensionat, Mossadul le-a cerut protestatarilor, într-un mesaj în limba persană publicat pe rețeaua X, să își intensifice mobilizarea, susținând că este prezent alături de aceștia „la faţa locului”.

Protestatarii iranieni au lansat marți un apel direct pentru ajutor către președintele american Donald Trump, în timp ce revoltele au continuat să se intensifice în întreaga țară, ajungând la a zecea zi.

Apelul, distribuit pe platforma X, arată o femeie care ține în mână un mesaj pe care scrie: „Trump, simbol al păcii. Nu-i lăsa să ne omoare”.

⚡️ ⚡️ Protesters have already taken control of two cities in western Iran



Residents of Abdanan and Malekshahi have pushed out security forces and are celebrating their victory. People are chanting “Death to Khamenei!” and renaming streets in the cities — some are being named… pic.twitter.com/9FmmTcukvm — NEXTA (@nexta_tv) January 7, 2026

Strigătul ei de ajutor vine pe fondul unor informații care indică cel puțin 29 de morți și peste 1.200 de arestări, potrivit Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Aceeași organizație a raportat o escaladare a violenței din partea forțelor de securitate, inclusiv utilizarea armelor cu alice, a gazelor lacrimogene și atacuri directe asupra demonstranților.

Consiliul Național al Rezistenței Iraniene (NCRI) a susținut, la rândul său, că orașele Abdanan, din provincia Ilam, și Malekshahi au fost practic „preluate” de protestatari.

„Astăzi a avut loc o evoluție majoră în două orașe din vestul Iranului, care au fost practic preluate, iar oamenii chiar sărbătoresc pe străzi”, a declarat Ali Safavi pentru Fox News Digital. „Scandau: «Moarte lui Khamenei!»”.

„În pofida tuturor acțiunilor regimului, factorul fricii pare să se fi inversat, pentru că oamenii au reușit să facă forțele de represiune să se retragă”, a adăugat Safavi.

Maryam Rajavi, președinta-aleasă a NCRI, a publicat la rândul său un mesaj pe X în care a salutat protestatarii din Malekshahi și Abdanan, despre care a spus că „i-au forțat pe executorii regimului să se retragă”.

Demonstrații, greve și adunări stradale au fost raportate în zeci de orașe din mai multe provincii ale Iranului.

În provincia Ilam, martori și organizații pentru drepturile omului au relatat că forțele de securitate au folosit gaze lacrimogene chiar în interiorul Spitalului Imam Khomeini, în timp ce autoritățile încercau să aresteze protestatari răniți, transferați din orașele din apropiere.

Amnesty International a transmis marți că „atacul forțelor de securitate iraniene asupra unui spital din Ilam, unde protestatarii răniți caută îngrijiri medicale sau adăpost, încalcă dreptul internațional”.

Relatări similare au apărut și din Teheran, unde forțele de securitate ar fi intrat în Spitalul Sina, provocând teamă în rândul pacienților și al familiilor acestora.

Protestele sunt alimentate de un amestec de disperare economică și furie politică. Ceea ce a început sub forma unor greve ale muncitorilor și proteste ale comercianților, pe fondul prăbușirii monedei naționale și al inflației, s-a extins în demonstrații de amploare pe străzi și în proteste studențești.

Potrivit unor informații recente, părți din Marele Bazar din Teheran și centre comerciale importante din Mashhad au fost parțial sau complet închise.

„Ceea ce face protestele din 2025 diferite față de cele anterioare este faptul că pentru cetățenii iranieni cuțitul a ajuns la os”, a mai spus Safavi.

„Oamenii simt că nu mai au nimic și au ajuns la un punct de rupere”, a adăugat el.

Prințul moștenitor aflat în exil, Reza Pahlavi, le-a cerut iranienilor să scandeze sloganuri de protest la nivel național joi și vineri seara.

Senatorul american Lindsey Graham, republican din Carolina de Sud, a avertizat conducerea Iranului că violențele continue împotriva protestatarilor ar putea avea consecințe grave, scriind pe X că liderii regimului ar trebui să înțeleagă că acționează „pe propriul risc”.

Declarațiile sale vin după un avertisment recent al lui Donald Trump, care a scris pe platforma Truth Social că Statele Unite sunt „gata de acțiune”, pe fondul intensificării protestelor.