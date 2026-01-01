„Vrem ca mullahii să plece!” O criză economică devastatoare alimentează în Iran cele mai mari proteste din 2022

3 minute de citit Publicat la 00:17 01 Ian 2026 Modificat la 00:17 01 Ian 2026

Iranienii care au ieșit în stradă spun că sunt hotărâți să protesteze până cade regimul teocratic. Foto: Profimedia Images

The Guardian relatează protestele masive din Iran prin mărturii colectate de la cetățenii care participă în stradă la aceste acte de sfidare față de regimul teocratic de la Teheran.

Ziarul spune povestea lui Alborz, un vânzător de textile din orașul Isfahan și tatăl a partu copii, care a decis că nu mai poate sta deoparte.

El și-a închis magazinul, alăturându-se comercianților din toată țara care și-au pus afacerile pe stop și studenților care au ocupat campusurile, într-o reacție furibundă împotriva declinului condițiilor economice.

În ciuda riscului de a fi închis pentru activismul său politic, Alborz a decis că a rămas fără opțiuni.

Duminică, moneda națională, rialul, a scăzut la un minim istoric, de la 1,42 milioane unități pentru un dolar american, punând o presiune suplimentară asupra a milioane de iranieni care se luptau deja să-și întrețină familiile.

Iranian participant la proteste: Venim cu valize cu bani doar pentru a cumpăra o pâine

„Ce vor mânca copiii mei? Trebuie să aducem valize cu bani cash doar pentru a cumpăra o pâine? Vi se pare normal?”, a declarat Alborz pentru The Guardian într-un interviu telefonic, vorbind sub pseudonim de teama represaliilor regimului.

Moneda iraniană a pierdut peste 56% din valoarea sa în șase luni, un trend ce a lovit constant în economia și în populația țării.

Efectul a fost o inflație accelerată, prețurile alimentelor crescând în medie cu 72% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Iranul se află, de asemenea, sub unele dintre cele mai intense sancțiuni din lume, care au stimulat inflația.

Cele mai mari proteste din 2022

Protestele din Iran sunt cele mai mari din 2022, când oamenii au reacționat cu furie la moartea tinerei Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani.

Aceasta a murit în custodia poliției după ce a fost arestată pentru că nu și-a purtat hijabul în mod corespunzător.

Protestele de atunci au fost înăbușite cu violență și mulți morți de regimul ayatollahului Ali Khanenei.

În prezent, mișcările de stradă au început ca demonstrații împotriva deteriorării condițiilor de viață, dar s-au extins ulterior pentru a exprima nemulțumiri față de modul în care este guvernată țara.

Activiștii pentru drepturile femeilor, proprietarii de magazine și studenții au început să scandeze „moarte dictatorului” și „femeie, viață, libertate”, sloganuri care i-ar putea trimite la închisoare.

„De ani de zile, am făcut încet, dar sigur, schimbări brutale în stilul nostru de viață din cauza acestui guvern corupt. Acesta a fost ultimul cui bătut în sicriu. Am vrut ca acest regim să dispară și acum nu există nicio șansă ca acest regim să continue”, a anticipat Alborz în dialogul cu The Guardian.

Guvernul de la Teheran a anunțat că vrea să discute protestatarii

Guvernul de la Teheran, încă zdruncinat de un război de 12 zile cu Israelul în iunie, a cerut dialog cu liderii protestelor.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că executivul trebuie să asculte „cererile legitime” ale oamenilor din stradă.

Însă aceștia sunt precauți în privința acestei oferte, considerând-o drept o încercare de atenua sau anula impulsul acestei mișcări de protest ample și rare.

„Trebuie să fii naiv să crezi că iranienii au încredere în acest guvern sau în regim”, afirmă Farhad, un student în vârstă de 19 ani, activ în mișcarea de protest, care a vorbit, la rândul său, sub pseudonim.

El și alți protestatari au povestit cum serviciile de securitate le-au confiscat legitimațiile de student și i-au bătut și arestat pe mai mulți participanți la acțiunile de stradă.

„Dacă administrația ar fi vrut să vorbească, nu ar fi folosit gaze lacrimogene, nu ar fi tras asupra protestatarilor și, dacă dialogul este ceea ce își doresc, nu ar fi executat protestatari în 2023. Nu există nicio dorință din partea niciunuia dintre noi de a vorbi cu ei, vrem ca mullahii (conducătorii religioși, n.r.) să plece. Vrem democrație”, a adăugat Farhad.

Trump a evocat ideea de a ataca, din nou, Iranul

În timp ce guvernul iranian se confrunta cu proteste interne, se arată semne rele și din străinătate.

Luni, președintele SUA, Donald Trump, a evocat ideea de a ataca din nou Iranul.

Indicând că ar putea exista noi activități nucleare în Republica Islamică, Trump a afirmat că - dacă acest lucru se confirmă - SUA vor îi vor „doborî” pe responsabili de la Teheran.

Luni, Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC) a declarat într-un comunicat că va reprima orice „tulburări sau amenințări” la adresa securității regimului.

Însă protestatarii au spus, la rândul lor, că nu se lasă intimidați și că-i așteaptă și pe sindicaliști să se alăture în curând comercianților aflați în grevă.

„Ieri am blocat drumurile și am oprit forțele de securitate să avanseze. Nu vom redeschide afacerile până când regimul nu se va prăbuși”, a conchis Alborz în dialogul său cu The Guardian.