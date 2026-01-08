Atenţionare MAE pentru românii care călătoresc în Marea Britanie. Transportul feroviar şi aerian, afectate de furtuna Goretti

Atenţionare MAE pentru românii care călătoresc în Marea Britanie. Foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe i-a informat, joi, pe românii care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord asupra faptului că autorităţile britanice au emis un avertisment cu privire la condiţiile meteo asociate cu furtuna Goretti, notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă, sunt aşteptate ninsori abundente în intervalul 8 ianuarie, ora 20:00 - 9 ianuarie, ora 9:00.

Fenomenele meteo vor afecta regiunile West Midlands, East Midlands, Gloucestershire, Yorkshire & Humber şi Ţara Galilor, precizează MAE. Sunt preconizate perturbări importante ale transportului feroviar şi aerian în intervalul menţionat.

Pentru informaţii actualizate, cetăţenii români se pot informa în timp real în legătură cu situaţia meteorologică accesând pagina de internet https://weather.metoffice.gov.uk/warnings-and-advice/uk-warnings#?date=2026-01-08.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Birmingham: +44(0)1218206427, +44(0)1218206428, +44(0)1218206429, +44(0)1218206430 +44(0)1218206431, Consulatului General al României la Londra: +44(0)2087414311;+44(0)2087413252;+44(0)2087413955; +44(0)2087413464; +44(0)2087418707; +44(0)2087416657; +44(0)2087418211; +44(0)2087412372, Consulatului General al României la Edinburgh: +44(0)1315249491; +44(0)1315249492, Consulatului General al României la Manchester: +44(0)1612360478; +44(0)1612375513; +44(0)1612369687; +44(0)1612368995, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al Consulatului General al României la Birmingham: +447484036250.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet https://birmingham.mae.ro, https://cglondra.mae.ro/, https://edinburgh.mae.ro, https://manchester.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.