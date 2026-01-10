Un turist a căzut peste 70 de metri cu ATV-ul într-o râpă din Munţii Baiului. Salvatorii montani au avut o misiune dificilă

Bărbatul a fost găsit în viaţă şi a fost transportat la spital. Sursa foto: Facebook/Salvamont Prahova

Vacanţă de coşmar pentru un bărbat care a căzut peste 70 de metri cu ATV-ul într-o râpă din Munţii Baiului, a relatat Agerpres. Salvatorii montani din Prahova au intervenit sâmbătă seara, pentru recuperarea turistului, iar misiunea a fost una dificilă. Potrivit oficialilor, acesta s-a ales cu mai multe răni şi a fost transportat de urgenţă la spital.

Salvatorii montani din Prahova au intervenit sâmbătă, după lăsarea întunericului, pentru recuperarea unui turist care a căzut peste 70 de metri cu ATV-ul într-o râpă din Munţii Baiului.

Potrivit informaţiilor publicate pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova, victima a suferit multiple traumatisme.

"După acordarea primului ajutor medical şi extragerea din râpă, l-am transportat până în Buşteni şi l-am predat unei ambulanţe SAJ pentru transportul la spital", arată sursa citată.

Misiunile de salvare ale salvamontiştilor s-au înmulţit în ultima vreme şi ei au lansat un avertisment important pentru turişti.

Ei le recomandă tuturor celor care ajung în staţiunile montane să folosească îmbrăcăminte adecvată, încălțăminte antiaderentă și echipamente de protecție.

Acest incident din Prahova vine la doar o zi după ce reprezentanţii Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj au anunţat că au făcut demersurile necesare în vederea interzicerii circulaţiei ATV-urilor în staţiunea montană Rânca. Toate astea, întrucât conducătorii de ATV-uri care nu au experienţa necesară deplasării pe zăpadă, produc accidente rutiere, iar alţii îngreunează şi, în unele cazuri, chiar blochează circulaţia pe drumul public, au precizat autorităţile.