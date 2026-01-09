Autorităţile din Gorj vor să fie interzisă circulaţia ATV-urilor în staţiunea montană Rânca. "Blochează circulaţia, produc accidente"

Propunere pentru interzicerea circulaţiei ATV-urilor în staţiunea montană Rânca. Sursa colaj foto: Facebook/Meteoplus

Reprezentanţii Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj au făcut demersurile necesare în vederea interzicerii circulaţiei ATV-urilor în staţiunea montană Rânca, potrivit Agerpres. Conducătorii de ATV-uri care nu au experienţa necesară deplasării pe zăpadă, produc accidente rutiere, iar alţii îngreunează şi, în unele cazuri, chiar blochează circulaţia pe drumul public, au precizat autorităţile.

Potrivit şefului Poliţiei Oraşului Novaci, Lucian Stroe, pe parcursul anului trecut şi de la începutul acestui an, poliţiştii au constatat 54 de infracţiuni flagrante la regimul rutier în staţiunea montană Rânca, de la conducere sub influenţa alcoolului la conducere fără permis sau cu permisul suspendat, fiind reţinute 38 de permise pentru conducere sub influenţa alcoolului.

De asemenea, au fost înregistrate 11 accidente rutiere cu victime şi 19 evenimente rutiere cu pagube materiale, în zece cazuri conducătorii autovehiculelor părăsind locul accidentului.

"Majoritatea infracţiunilor şi sancţiunilor contravenţionale sunt aplicate conducătorilor de ATV-uri, am înţeles că la nivelul Prefecturii se fac demersuri pentru a fi interzise. (...) Noi am primit o adresă, am comunicat răspuns pentru fiecare din punctele cerute.

Propunerea ar fi să se interzică conducerea ATV-urilor atât pe raza străzilor laterale, cât şi pe secţiunea de intrare în staţiunea Rânca până la coada Râncii, dat fiind faptul că aceste ATV-uri, prin circulaţia pe drumul public, îngreunează, chiar blochează circulaţia, sunt conducători de ATV-uri care nu au experienţa necesară deplasării pe zăpadă, produc accidente rutiere.

Din cele 11 accidente, majoritatea sunt accidente cu victime produse de conducătorii de ATV-uri. Staţiunea Rânca este împărţită în două UAT-uri. Novaci şi Baia de Fier, din ce am înţeles cele două UAT-uri ar fi făcut propunerea asta, mai este la Secţia de Drumuri Naţionale obţinerea unui aviz.

Prefectura a făcut demersurile necesare, Prefectura a colectat date şi de la Baia de Fier şi de la Novaci, a făcut o adresă şi către Poliţia Novaci să vadă ce activităţi a desfăşurat pentru prevenirea faptelor antisociale produse de conducătorii acestor ATV-uri, noi am comunicat punctual", a declarat vineri, într-o conferinţă de presă organizată la sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj, Lucian Stroe.