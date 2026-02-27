Primăria Bucureşti a stabilit regulile pentru vânzarea de mărţişoare în centrul oraşului: "Nu ca la bazar". Unde au instalat corturile

1 minut de citit Publicat la 14:45 27 Feb 2026 Modificat la 14:45 27 Feb 2026

Primăria Bucureşti a stabilit regulile pentru vânzarea de mărţişoare în centrul oraşului. Sursa: Primaria Bucureşti / Facebook

Primăria Generală a Capitalei a transmis, vineri, că impune "reguli de bun-simţ" pentru comercializarea mărţişoarelor în centrul Bucureştiului. Au fost înfiinţate opt puncte din care oamenii îşi pot cumpăra aceste produse.

"Se vând mărțișoare în Centrul Capitalei, la Piața Romană, dar cu reguli de bun simț. Care respectă atât amplasamentul, cât și partea estetică, modul de prezentare a mărfii, și a corturilor. Nu ca la bazar.

Colegii de la Urbanism au stabilit opt puncte pe care comercianții le-au pus deja în aplicare.

Pavilioanele/corturile se vor amplasa pe trotuarul estic al Bd. Magheru, în zona Piața Romană – zona „Coloane”, zona „KFC”, zona „Mesopotamia”, în conformitate cu prevederile Avizului Comisiei Tehnice de Circulație și exclusiv în interiorul zonelor delimitate în planșele anexă la acesta;

Pavilioanele/corturile amplasate dintr-o anumită zonă vor fi același model, vor avea toate aceeași dimensiune în plan (2m x 2m sau 3m x 3m) și aceeași înălțime, pentru a se asigura o coerență vizuală;

Toate pavilioanele/corturile vor fi acoperite cu prelată/copertină din același material plastic – tip poliester, de culoare albă;

Latura opusă vânzării (spatele pavilionului), destinată în general depozitării de cutii sau materiale logistice, va fi acoperită cu același tip de material alb ca și copertina", a transmis Primăria Generală a Capitalei.

Municipalitatea a comunicat şi ce interdicţii au primit comercianţii:

"Nu este permisă inscripționarea fețelor laterale ale corturilor;

Nu este permisă expunerea de materiale pe fețele laterale ale pavilioanelor/corturilor;

Mesele de expunere vor fi acoperite cu fețe de masă de culoare albă cu lungimea până la aproximativ 10 cm de sol, pentru a obtura vederea diferitelor cutii sau resturi de materiale folosite la standuri;

Pentru expunerea mărțișoarelor este permisă, pentru fiecare pavilion/cort folosirea a maxim două display-uri verticale de tip ramă metalică cu plasă, de culoare albă".