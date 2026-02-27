Traficul prin punctele de trecere a frontierei din România ar putea fi îngreunat, luni: Aplicaţia e-Tarifare va fi întreruptă temporar

Punct terestru de trecere a frontierei, în România. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Poliția de Frontieră Română

Aplicaţia e-Tarifare va fi întreruptă temporar luni, 2 martie 2026, timp de două ore pentru lucrări de mentenanţă, a anunţat, vineri, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Astfel, CNAIR informează utilizatorii reţelei de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi, că luni, în intervalul orar estimat 00:00-02:00, vor fi executate lucrări de mentenanţă la aplicaţia e-Tarifare utilizată de CNAIR în Agenţiile de Control şi Încasare (ACI) din punctele de trecere a frontierei, în scopul actualizării unor funcţionalităţi, fapt pentru care în acest interval vor fi întrerupte comunicaţiile de date.

Întreruperea comunicaţiilor de date în Agenţiile de Control şi Încasare din punctele de trecere a frontierei pot afecta fluenţa traficului, fapt pentru care rugăm utilizatorii, respectiv operatorii de transport internaţional de marfă, să manifeste înţelegere faţă de această situaţie, precizează CNAIR.

Pentru ce fel de plăți este folosită aplicația e-Tarifare

Aplicația e-Tarifare este folosită pentru calcularea și plata electronică a taxelor de utilizare a drumurilor naționale pentru vehiculele de transport marfă și persoane. Sistemul este administrat de CNAIR și se aplică în special camioanelor, autobuzelor și altor vehicule comerciale.

Prin e-Tarifare se calculează automat taxa în funcție de distanța parcursă, categoria vehiculului, masa totală și norma de poluare. Aplicația permite plata online, gestionarea vehiculelor și consultarea istoricului de taxe și facturi.

În vămi, aplicația e-Tarifare este folosită pentru verificarea și gestionarea taxei de drum pentru vehiculele comerciale care intră sau ies din România.

Autoritățile verifică dacă un camion sau autobuz este înregistrat în sistemul administrat de CNAIR și dacă are activă plata tarifului de utilizare a drumurilor. Dacă vehiculul nu este înregistrat sau nu are taxa plătită, aceasta poate fi achitată pe loc sau se pot aplica sancțiuni. De asemenea, în vamă se pot introduce datele vehiculului în sistem și se poate activa contul de taxare înainte ca acesta să circule pe drumurile naționale.