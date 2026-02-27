Angajaţii de la UM Sadu îl ameninţă pe Miruţă cu procese, după ce ministrul i-a făcut „hoți”. Lucrătorii dau vina pe Salvador Caragea

Angajaţii Uzinei Mecanice Sadu au transmis, vineri, că îşi "rezervă dreptul de a solicita clarificări oficiale şi, dacă va fi cazul, de a urma toate demersurile legale necesare pentru apărarea reputației colectivului", după ce ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că, în cadrul uzinei, ar exista "combinații”, că salariații ar fi implicați în practici nelegale, şi a descris totul drept "o cloacă", în scandalul numirii lui Salvador Caragea la conducerea instituţiei.

"Colectivul de salariați al Uzinei Mecanice Sadu îşi exprimă profundă nemulțumire, indignare, îngrijorare față de declarațiile publice recente făcute de ministrul Radu Miruță cu privire la activitatea uzinei.

În intervenții televizate şi declarații publice, ministrul a afirmat că în cadrul uzinei ar exista „combinații”, că salariații ar fi implicați în practici nelegale, fiind considerați ,„hoți", şi a descris instituția drept "o cloacă".

Totodată, a susținut că la uzină ar fi existat un proces cu 17 persoane judecate şi 10 condamnate, folosind aceste afirmații pentru a justifica numirea acestui administrator special. Aceste afirmații sunt false şi induc publicul în eroare", a comunicat Colectivul de salariați al Uzinei Mecanice Sadu, care continuat cu clarificări:

"Clarificări privind procesul menționat

Realitatea dosarului menționat este următoarea:

În dosar au fost 10 persoane implicate, dintre care 2 persoane au fost adaugate ulterior în proces în

urma anchetei:

5 persoane au fost achitate,

2 persoane au primit amendă penală, pentru neglijenta in serviciu,

3 persoane au fost condamnate cu suspendare inclusiv salariatul care a sustras cartuşele.

Pe deasupra, asupra persoanei acuzate de furt s-a pus presiune pentru a comite fapta chiar de "Ziua Politiei", ceea ce indică faptul că acțiunea a fost înscenată pentru a crea un pretext fals de denigrarea uzinei.

Din informațiile disponibile, această campanie de denigrare a fost inițiată de Salvador Caragea, "administratorul special", cu scopul de a-şi consolida imaginea publică si pentru a primi unul dintre titlurile de „Polițistul anului".

Impactul asupra imaginii şi activității uzinei

Considerăm inacceptabil ca o instituție strategică, cu tradiție în industria de apărare și cu un rolesențial pentru comunitatea din Gorj, să fie discreditată gratuit. Astfel de declarații afectează gravimaginea uzinei, moralul salariaților, increderea publicului şi a partenerilor contractuali".

Angajaţii susţin că pot fi afectate contractele

"Imaginea negativă indusă în mod artificial poate produce consecințe directe asupra relațiilor contractuale şi comerciale, generând rezerve din partea partenerilor, afectând negocieri în curs şi creând riscuri economice reale pentru activitatea viitoare a societății.

Angajații Uzinei Mecanice Sadu sunt oameni care muncesc cinstit, cu salarii modeste şi dedicarepentru a menține activitatea industrială și strategică. Suntem prea săraci și prea dedicați muncii corecte pentru a fi implicați în „combinații" sau practici nelegale.

Apel la responsabilitate

Solicităm responsabilitate în discursul public, prezentarea de informații corecte şi verificabile şi retragerea afirmațiilor defăimătoare. Dialogul instituțional trebuie să se bazeze pe adevăr, echilibru şi respect față de angajați și față de interesul economic național.

Ne rezervăm dreptul de a solicita clarificări oficiale şi, dacă va fi cazul, de a urma toate demersurile legale necesare pentru apărarea reputației colectivului şi a instituției. Uzina Mecanică Sadu merită respect. Angajații ei merită respect. Adevărul trebuie să prevaleze", a mai precizat Colectivul de salariați al Uzinei Mecanice Sadu.