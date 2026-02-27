O dronă rusească a căzut la doar 100 m de România. MApN: Se caută resturi pe teritoriul nostru

Localnicii din nordul județului Tulcea au fost avertizați de pericol prin mesaj RO-Alert. *Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Vineri dimineață, oamenii din Tulcea au primit noi alerte din cauza atacurilor aeriene rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. MApN a anunțat că una dintre drone a căzut la 100 de metri de Chilia Veche, astfel că se caută eventuale resturi pe teritoriul țării noastre.

Imaginile surprinse de locuitorii din Chilia Veche se poate vede arată cum aproape de graniță se auzeau zgomote puternice, semne ale unui atac. Pe video se observă și o dronă care tranzitează spațiul aerian.

„În cursul dimineții de 27 februarie, Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Sistemele radar ale MApN au detectat o dronă în spațiul aerian ucrainean, în evoluție pe direcția nordului județului Tulcea, astfel încât la ora 08.45 s-a dispus emiterea un nou mesaj RO-alert pentru populația din zonă”, a transmis vineri MApN.

Conform procedurilor de poliție aeriană, două aeronave F-16 Fighting Falcon de la Baza Aeriană Feteşti au decolat la ora 09.04 pentru cercetarea si monitorizarea spațiului aerian.

Câteva minute mai târziu, aeronavele au confirmat contactul radar cu ținta la 9 km de Chilia Veche, pe teritoriul ucrainean, iar la 09.13 drona a fost doborâtă de sistemele de apărare antiaeriană ale armatei ucrainene, la 100 de metri de localitate, conform MApN.

„Fiind foarte aproape de graniță, echipe specializate sunt pregătite pentru a demara o operațiune de căutare a unor eventuale resturi ale vehiculului aerian căzute pe teritoriul național”, mai transmite ministerul.

La ora 10.12 s-a dispus încetarea alertei aeriene.

„Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația, în strânsă cooperare cu aliații din NATO”, se mai arată în comunicatul transmis de MApN.