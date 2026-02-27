Cu o zi înainte să fie arestat, Jeffrey Epstein a încercat să cumpere un palat în Maroc. Cum arată proprietatea de 18 milioane $

5 minute de citit Publicat la 10:46 27 Feb 2026 Modificat la 10:46 27 Feb 2026

Palatul din Maroc pe care Jeffrey Epstein pusese ochii. Foto: Departamentul de Justiție al SUA

Jeffrey Epstein a încercat să cumpere un palat în valoare de 18 milioane de dolari în Maroc chiar cu o zi înainte să fie arestat în 2019, potrivit unor documente publicate luna trecută de Departamentul de Justiție al SUA.

Epstein urmărea să achiziționeze proprietatea Bin Ennakhil încă din 2011, însă negocierile cu vânzătorul privind prețul și modalitatea de cumpărare s-au prelungit ani la rând din cauza disputelor, scrie BBC.

Palatul impunător, situat în cartierul exclusivist Palmeraie din Marrakech, este descris drept o capodoperă arhitecturală. A fost construit de 1.300 de meșteșugari și este decorat cu sculpturi ornamentale și mozaicuri elaborate.

La 5 iulie 2019, cu o zi înainte de a fi arestat, Epstein a semnat un ordin de transfer bancar de 14,95 milioane de dolari (11 milioane de lire sterline), după ce ajunsese la un acord pentru a cumpăra compania offshore care deținea proprietatea, pentru suma de 18 milioane de euro (13,3 milioane de lire sterline).

Potrivit documentelor desecretizate, acesta a fost ultimul mare transfer financiar efectuat de Epstein înainte de a fi reținut de autoritățile americane, la revenirea sa la New York, sub acuzația de trafic sexual.

La trei zile după arestare, contabilul său, Richard Kahn, a anulat transferul bancar, iar tranzacția nu a mai fost finalizată.

Locul în care Epstein ar fi putut să fugă

Marocul nu are un tratat de extrădare cu Statele Unite, iar presa locală a speculat că una dintre motivațiile lui Epstein ar fi fost să se retragă în această țară pentru a evita o eventuală arestare, dacă ar fi apărut noi acuzații.

Totuși, un fost asociat al lui Epstein, care a dorit să rămână anonim, a declarat că tranzacția arată că acesta „nu avea nicio idee” că urma să fie arestat.

„Ar avea sens dacă se gândea la un posibil refugiu unde să poată trăi în continuare ca un rege”, a adăugat sursa.

Documentele publicate nu conțin însă nicio referire explicită la faptul că Epstein ar fi discutat despre Maroc ca despre un refugiu în fața autorităților americane.

Legăturile lui Epstein cu Marocul

Legăturile lui Epstein cu Marocul datează cel puțin de la începutul anilor 2000. Virginia Giuffre, una dintre principalele sale acuzatoare, povestește în memoriile sale că a fost dusă la Tangier de Epstein și Ghislaine Maxwell pentru a inspecta designul interior al mai multor proprietăți de lux.

La acea vreme, Epstein dorea să redecoreze părți din reședința sa de pe insulă într-un stil marocan.

În 2002, Epstein a participat la nunta regelui Marocului, Mohammed VI, alături de Maxwell, fiind invitat de fostul președinte american Bill Clinton.

Epstein a fost condamnat în Statele Unite în 2008 pentru solicitare de acte sexuale de la minore, iar după eliberarea sa din arest la domiciliu, în 2010, interesul său pentru Maroc pare să fi crescut.

Documentele arată că, în același an, Epstein i-a cerut fostului ministru britanic Peter Mandelson să îi găsească un asistent care să-l ajute să „găsească o casă în Marrakech”.

Dosarele descriu cum Epstein a făcut vizite periodice în Maroc din 2012, fiind cazat în exclusivistul cartier Palmeraie, unde locuiește o comunitate bogată de expatriați, printre care și Jabor al Thani din familia regală a Qatarului, un apropiat pe care Epstein îl numea „fratele meu arab”.

Simpla menționare sau apariție într-un document legat de Epstein nu reprezintă, în sine, o dovadă de implicare în activități ilegale.

Bin Ennakhil și „domnul Kiss”

Partenera sa de lungă durată, Karyna Shuliak, a preluat conducerea căutării unei proprietăți în Marrakech, numeroase vizite și negocieri fiind documentate în e-mailuri trimise în numele ei.

Marc Leon, partener al companiei Kensington Luxury Properties, a declarat pentru BBC că interesul lui Epstein s-a concentrat asupra proprietății Bin Ennakhil - care în arabă înseamnă „între palmieri” - încă din 2011.

La acea vreme, Epstein considera că palatul, deținut de magnatul german al industriei de deșeuri Gunter Kiss, era supraevaluat la 55 de milioane de euro. Prima sa ofertă a fost atât de mică încât Kiss s-a simțit ofensat și a refuzat orice altă discuție cu el, potrivit unei surse apropiate lui Epstein.

Ulterior, Epstein a folosit-o pe Shuliak și rețeaua sa de contacte din Maroc pentru a continua inspecțiile proprietății. În 2018, Epstein a vizitat personal palatul, iar Shuliak a făcut ofertele finale pretinzând că acționează în numele investitorului miliardar Leon Black, un prieten al lui Epstein.

În cele din urmă, a devenit clar că Epstein era adevăratul cumpărător, însă vânzătorul - numit în e-mailuri „domnul Kiss” - a acceptat să continue negocierile, potrivit documentelor și sursei citate.

Fișierele arată că, la un moment dat, Kensington Luxury Properties i-a propus lui Epstein o „strategie de vânzare și taxare”, prin care proprietatea urma să fie declarată autorităților marocane ca fiind vândută pentru 10 milioane de euro, în timp ce o tranzacție separată de 20 de milioane de euro ar fi fost făcută pentru acțiunile companiei offshore care deținea palatul.

Această schemă i-ar fi permis lui Epstein să-și înscrie numele pe actele de proprietate, reducând în același timp taxele plătite statului marocan.

Compania imobiliară a negat însă orice tentativă ilegală sau neetică de reducere a taxelor.

„Această tranzacție nu a încălcat nicio regulă fiscală”, a declarat Marc Leon pentru BBC. „Domnul Epstein a dorit să plătească taxele de înregistrare în Maroc, deși nu era obligat să o facă, pentru a deține proprietatea pe numele său.”

La acel moment, compania era reprezentantul local al renumitei case de licitații britanice Christie’s.

În cele din urmă, Epstein a decis să cumpere proprietatea doar prin achiziționarea acțiunilor companiei offshore și se afla în proces de clarificare a modului de înregistrare în Maroc atunci când a fost arestat în 2019.