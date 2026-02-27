”A fost ca un jaf la bancă”. Operațiune la minut pentru salvarea a 400 de cărți rare în orașul sicilian care se prăbușește, la propriu

Niscemi, un oraș aflat la propriu pe marginea prăpastiei FOTO: Agerpres

Pompierii din Sicilia au salvat aproximativ 400 de cărți rare dintr-o bibliotecă din Niscemi, după ce o alunecare de teren devastatoare din ianuarie a prăbușit o întreagă pantă a orașului și a creat o prăpastie de 4 kilometri, scrie The Guardian.

Biblioteca se află pe marginea prăpastiei create de alunecarea de teren, o parte a clădirii fiind practic suspendată în aer. Operațiunea de recuperare, care a început luni, a urmat unui studiu detaliat al planurilor etajelor și al fotografiilor interioare pentru a cartografia poziția cărților.

În bibliotecă se află aproximativ 4.000 de cărți de literatură, istorie și non-ficțiune, inclusiv o serie de ediții rare de dinainte de 1830 despre istoria Siciliei. Printre cele mai prețioase comori ale sale se află o carte din secolul al XVI-lea.

„A fost ca și cum ai fi dat lovitura unui jaf la o bancă”, a spus Salvatore Cantale, comandantul provincial al brigăzii de pompieri din Caltanissetta. „A trebuit să fim rapizi și să încercăm să luăm cât mai mult posibil.”

O dronă transmitea imagini aeriene în direct către un monitor de la sol, în timp ce senzori laser fixați pe secțiunea care se clatină deasupra prăpastiei erau folosiți pentru a detecta cea mai mică mișcare. Un dispozitiv separat monitoriza vibrațiile și schimbările de înclinare a clădirii.

Alunecarea de teren a început pe 25 ianuarie, când solul a început să se miște, asfaltul s-a crăpat, iar unele clădiri s-au prăbușit în gol, împreună cu o porțiune de drum unde fuseseră parcate mașini și dube. Peste 1.600 de persoane au fost evacuate din oraș.

Multe dintre volume rămân în subsol, care este considerată zona cu cel mai mare risc. Oficialii analizează utilizarea roboților, deși în Niscemi nu există niciunul potrivit. „Dacă putem găsi un robot, îl vom folosi imediat. Altfel, va trebui să așteptăm”, a spus Cantale. „Problema este că această clădire este practic o singură structură din beton armat. Dacă se prăbușește, va cădea toată odată.”

„Potrivit geologilor, în loc să se prăbușească, biblioteca este mai predispusă să alunece la vale ca un singur bloc. Dacă se întâmplă asta, am evaluat deja că ar putea fi mai ușor să recuperăm cărțile rămase odată ce va cădea.”, a spus Slvatore Cantale.

Unii dintre cei mai faimoși scriitori italieni au cerut autorităților să recupereze colecția, care se află în „zona critică”. Stefania Auci, autoarea romanului bestseller Florii din Sicilia, a declarat pentru agenția de știri Adnkronos : „Nu știu dacă apelul nostru a contribuit cu adevărat la salvarea unora dintre acele volume antice, dar îmi place să cred că am avut măcar un mic rol”.