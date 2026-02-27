Rusia a atacat cu drone portul ucrainean Odesa, țintind spații civile - o grădiniță și containere cu mâncare

Foto: Twitter/Ministerul de interne ucrainean.

Rusia a atacat, joi noapte, infrastructura portuară din regiunea Odesa, din sudul Ucrainei, a informat, vineri, pe reţelele sociale, ministrul dezvoltării ucrainean, Oleksi Kuleba, transmite EFE, citat de Agerpres.

„Atacul a provocat pagube infrastructurii, depozitelor, fabricilor şi echipamentelor industriale”, a declarat Kuleba, explicând că unul dintre incendiile provocate de bombardament a afectat containere pentru produse alimentare.

Potrivit lui Kuleba, Rusia a avariat aproape 700 de instalaţii portuare ucrainene de la începutul războiului, iar atacurile sale au țintit şi peste 150 de nave civile.

Forţele ruse au desfăşurat diverse campanii de atacuri asupra porturilor ucrainene atât de la Marea Neagră, cât şi de la Dunăre, de la începutul războiului.

Informarea publică de Forţele Aeriene Ucrainene arată că Rusia a lansat un total de 187 de drone cu rază lungă de acţiune împotriva Ucrainei în noaptea de joi spre vineri, dintre care 167 au fost neutralizate de apărarea ucraineană. Alte 20 de drone au lovit în 14 locuri diferite, pe care Forţele Aeriene nu le-au specificat.

De cealaltă parte, apărarea anti-aeriană rusească a doborât 148 de drone ucrainene cu aripi fixe între ora 20:00, ora Moscovei, joi, şi ora 7:00, vineri, inclusiv 17 care se îndreptau spre capitala Rusiei, potrivit ministerului apărării rus.

Statul agresor a informat în două informări publicate pe Telegram că 53 de drone au fost doborâte, joi noaptea, deasupra a zece regiuni ruse, inclusiv 12 în regiunea Moscovei, şi ulterior, alte 95 de drone deasupra a 11 regiuni şi a mărilor Neagră şi Azov, inclusiv cinci care zburau spre Moscova.