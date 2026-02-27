Goldman Sachs și-a revizuit ținta de preț pentru aur, pentru restul anului 2026

3 minute de citit Publicat la 11:34 27 Feb 2026 Modificat la 11:34 27 Feb 2026

Logo-ul băncii Goldman Sachs pe un ecran al Bursei de pe Wall Street din New York. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Aurul a avut una dintre cele mai puternice creșteri de preț din istoria sa modernă. Prețurile spot au atins un maxim istoric de aproximativ 5.589 de dolari la sfârșitul lunii ianuarie 2026, înainte de a se retrage și a se stabiliza peste nivelul de 5.000 de dolari. Pe 25 februarie, metalul se tranzacționa în jurul valorii de 5.187 dolari pe uncie, încă aproape de maxime istorice și pe cale să înregistreze creșteri lunare consecutive care se întind pe cea mai mare parte a anului 2025, potrivit The Street.

Goldman Sachs accelerează în continuare. Banca și-a majorat în ianuarie ținta pentru prețul aurului la finalul anului 2026 la 5.400 de dolari pe uncie și, recent, a respins ferm ideea că explozia prețului aurului ar semnala începutul unui superciclu mai amplu al materiilor prime.

Pentru investitorii care încearcă să înțeleagă încotro se îndreaptă aurul, perspectiva Goldman oferă una dintre cele mai clare foi de parcurs de pe Wall Street.

De ce Goldman Sachs și-a majorat ținta pentru prețul aurului la 5.400 de dolari

În ianuarie, Goldman a majorat ținta pentru prețul aurului la finalul anului 2026 la 5.400 de dolari pe uncie, de la o estimare anterioară de 4.900 de dolari, potrivit Kitco News.

Analiștii din spatele acestei decizii, Daan Struyven și Lina Thomas, au indicat o schimbare în profilul cumpărătorilor de aur și în motivațiile acestora.

Fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri) din Occident au adăugat aproximativ 500 de tone de la începutul anului 2025, depășind ceea ce ar fi explicat doar reducerile ratelor dobânzilor.

Persoanele cu averi foarte mari și birourile de administrare a averilor familiale cumpără lingouri fizice.

Instituțiile achiziționează opțiuni call pe ETF-uri pe aur ca protecție împotriva a ceea ce Goldman descrie drept „tranzacția de depreciere monetară” (debasement trade) — o îngrijorare în creștere legată de sustenabilitatea fiscală pe termen lung și de independența băncilor centrale în marile economii occidentale.

Banca numește aceste poziții „persistente” (sticky), deoarece sunt legate de riscuri macroeconomice structurale, nu de evenimente pe termen scurt care se pot rezolva rapid.

Băncile centrale susțin întreaga structură. Goldman estimează că băncile centrale vor cumpăra, în medie, 60 de tone de aur pe lună în 2026, cerere susținută de administratorii rezervelor din piețele emergente care își diversifică deținerile, reducând expunerea la dolar.

Banca centrală a Chinei și-a extins achizițiile de aur pentru a 15-a lună consecutiv în ianuarie 2026, potrivit Trading Economics, subliniind cât de durabilă a devenit această cerere.

Ce determină revizuirea în creștere a prognozei Goldman pentru aur

Poziționarea investitorilor privați: Cumpărătorii care se protejează împotriva riscurilor macroeconomice pe termen lung, inclusiv deficite fiscale și incertitudine de politică economică, dețin poziții pe care Goldman le consideră puțin probabil să fie închise în 2026.

Intrările în ETF-uri: ETF-urile occidentale pe aur au adăugat aproximativ 500 de tone de la începutul anului 2025, mult peste nivelul anticipat doar pe baza reducerilor de dobândă, ceea ce indică o realocare structurală, nu o poziționare tactică.

Achizițiile băncilor centrale: Goldman estimează cumpărări de 60 de tone pe lună din partea băncilor centrale în 2026,

China singură prelungind achizițiile timp de 15 luni consecutive până în ianuarie.

Tranzacția de depreciere monetară: Îngrijorările legate de nivelul datoriei guvernamentale și stabilitatea monetară pe termen lung adaugă o nouă categorie de cerere, care nu a fost proeminentă în ciclurile anterioare ale aurului.

Semnal de superciclu al materiilor prime?

Creșterea prețului aurului a generat discuții ample despre un posibil superciclu al materiilor prime, un boom multianual în energie, metale și agricultură, similar celui generat de industrializarea Chinei în anii 2000.

Goldman nu susține această ipoteză.

„Nu ne așteptăm la un superciclu în care prețurile să crească pur și simplu la nesfârșit”, a declarat Lina Thomas, analist senior pe materii prime la Goldman, în podcastul Markets al companiei, publicat pe 13 februarie.