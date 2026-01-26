Preț istoric: Cotația aurului depășește pentru prima dată 5.000 de dolari pe uncie

4 minute de citit Publicat la 09:12 26 Ian 2026 Modificat la 09:12 26 Ian 2026

Aurul a avut un an spectaculos în 2025, înregistrând cea mai mare creștere anuală din 1979, pe măsură ce investitorii s-au orientat masiv către metale prețioase. Foto: Getty Images

Prețul aurul a atins un nou record istoric. Pe fondul tensiunilor geopolitice, valoarea pe uncie a depășit 5.000 de dolari în această dimineață. Potrivit experţilor, creşterile au fost amplificate de întregul scandal dintre NATO şi Statele Unite pe tema Groenlandei. Incertitudinea financiară şi geopolitică a împins investitorii către active sigure.

Potrivit previziunilor, până la finalul anului preţul aurului va ajunge până aproape de valoarea de 5.500 de dolari. De asemenea, și preţul agintului este în creştere. Pentru prima dată acesta a depăşit pragul de 100 de dolari.

Preţul aurului atinge un nou record

Prețul aurului a depășit pentru prima dată în istorie pragul de 5.000 de dolari pe uncie, după ce anul trecut a înregistrat o creștere cu 64%, cel mai mare salt anual din 1979, relatează BBC.

Prețul spot al metalului prețios a urcat cu 1,5%, la 5058.09 dolari uncia la ora 05.44 GMT dar recordul tuturor timpurilor fusese deja înregistrat la 5092.71 dolari. Tranzacțiile futures s-au încheiat cu o creștere de 1,6%, la 5056 dolari uncia.

Recordul vine pe fondul tensiunior dintre SUA și NATO legate de Groenlanda, care au amplificat îngrijorările privind incertitudinea financiară și geopolitică.

Politicile comerciale ale președintelui american Donald Trump au neliniștit, de asemenea, piețele. Sâmbătă, el a amenințat că va impune un tarif de 100% Canadei dacă aceasta va încheia un acord comercial cu China.

Aurul și alte metale prețioase sunt considerate așa-numite active de refugiu, pe care investitorii le cumpără în perioade de incertitudine. Vineri, argintul a depășit pentru prima dată 100 de dolari pe uncie, continuând creșterea de aproape 150% înregistrată anul trecut.

Cererea pentru metale prețioase a fost alimentată și de o serie de alți factori, inclusiv inflația mai ridicată decât de obicei, dolarul american slab, achizițiile realizate de băncile centrale din întreaga lume și așteptările ca Rezerva Federală a SUA să reducă din nou ratele dobânzilor în acest an.

Războaiele din Ucraina și Gaza, precum și capturarea de către Washington a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, au contribuit, de asemenea, la creșterea prețului aurului.

Unul dintre cele mai mari atuuri ale aurului este raritatea sa relativă. Potrivit Consiliului Mondial al Aurului, doar aproximativ 216.265 de tone de aur au fost extrase vreodată.

Această cantitate ar fi suficientă pentru a umple între trei și patru bazine olimpice de înot. Cea mai mare parte a aurului a fost extrasă doar după 1950, pe măsură ce tehnologia minieră a avansat și au fost descoperite noi zăcăminte.

Serviciul Geologic al SUA estimează că alte 64.000 de tone de aur mai pot fi extrase din rezervele subterane, deși se preconizează că oferta de metal va atinge un platou în următorii ani.

„Când deții aur, acesta nu este legat de datoria altcuiva, așa cum este o obligațiune, sau de o acțiune, unde performanța unei companii determină randamentul. Este un instrument foarte bun de diversificare într-o lume extrem de incertă”, a declarat Nicholas Frappell, director global al piețelor instituționale la ABC Refinery.

Incertitudinile legate de SUA împing investitorii spre aur

Aurul a avut un an spectaculos în 2025, înregistrând cea mai mare creștere anuală din 1979, pe măsură ce investitorii s-au orientat masiv către metale prețioase.

Cu piețele financiare speriate de factori precum tarifele impuse de Trump și temerile că acțiunile legate de inteligența artificială sunt supraevaluate, aurul a atins în mod repetat noi maxime istorice.

„Cred că o mare parte din acest lucru se datorează incertitudinii extreme legate de politicile SUA”, a declarat Nikos Kavlis de la firma de consultanță Metals Focus.

Deși îngrijorările economice pot contribui la creșterea prețului aurului, acesta tinde să se aprecieze și atunci când investitorii se așteaptă la reduceri ale ratelor dobânzilor.

Dobânzile mai mici înseamnă, de obicei, randamente mai reduse pentru investiții precum obligațiunile, astfel că investitorii se orientează către active precum aurul și argintul.

Se așteaptă pe scară largă ca Rezerva Federală a SUA să reducă de două ori rata sa principală a dobânzii în acest an.

„Există o corelație inversă, deoarece costul de oportunitate al păstrării banilor într-o obligațiune guvernamentală nu mai merită, așa că oamenii se îndreaptă către aur”, a spus Ahmad Assiri, strateg de cercetare la Pepperstone.

Nu doar investitorii au cumpărat aur. Anul trecut, băncile centrale au adăugat sute de tone de lingouri la rezervele lor, potrivit Consiliului Mondial al Aurului.

„Există o schimbare foarte clară de la dolarul american, ceea ce avantajează enorm aurul”, a declarat Kavlis.

Debutul acestui an a adus o continuare a raliului aurului, însă Frappell avertizează că o piață „condusă de știri” ar putea duce și la o scădere a prețului.

„Trebuie să existe posibilitatea unor știri neașteptate care să fie pozitive pentru lume, dar nu neapărat pozitive pentru aur”, a spus el.

Însă nu toată lumea cumpără aur exclusiv din motive investiționale. În multe culturi, metalul este achiziționat în timpul festivalurilor sau oferit cadou la sărbători precum nunțile.

Potrivit băncii de investiții americane Morgan Stanley, gospodăriile din India dețineau aur în valoare de 3,8 trilioane de dolari, echivalentul a 88,8% din produsul intern brut (PIB) al țării.

China vecină este cea mai mare piață de consum individual de aur din lume, mulți considerând că achiziționarea acestuia aduce noroc.