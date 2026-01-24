"Repatriați aurul". Economiștii germani recomandă populaţiei retragerile din seifurile americane

Economiștii germani recomandă populaţiei retragerea din seifurile americane. Foto : Getty Images

Schimbarea relațiilor cu Donald Trump și imprevizibilitatea liderului de la Casa Albă fac „riscantă depozitarea unei cantităţi atât de mare de aur în SUA”, spun experții, citaţi de The Guardian. Germania se confruntă cu solicitări de a-și retrage aurul în valoare de miliarde de euro din seifurile americane, o situaţie provocată de schimbarea relațiilor transatlantice și de acţiunile recente ale lui Donald Trump.

Germania deține a doua cea mai mare rezervă națională de aur din lume, după SUA, din care aproximativ 164 miliarde de euro (122 miliarde de lire sterline) - 1.236 de tone - sunt depozitate la New York.

Emanuel Mönch, un economist de renume și fost șef de cercetare la banca federală a Germaniei, Bundesbank, a cerut ca aurul să fie adus acasă, spunând că este prea „riscant” pentru a fi păstrat în SUA sub actuala administrație.

„Având în vedere situația geopolitică actuală, pare riscant să depozităm atât de mult aur în SUA”, a declarat el pentru ziarul financiar Handelsblatt. „În interesul unei mai mari independențe strategice față de SUA, Bundesbank ar fi, prin urmare, îndrumată să ia în considerare repatrierea aurului.”

Ce spune Guvernul Germaniei

Stefan Kornelius, purtătorul de cuvânt al guvernului de coaliție al lui Friedrich Merz, a declarat recent că retragerea rezervelor de aur nu este luată în considerare în prezent.

Alţi experţi susțin că o astfel de mișcare ar fi în concordanță cu o mai mare independență strategică pe care cea mai mare economie a Europei a solicitat-o ​​față de SUA în ultimele luni.

Michael Jäger, președintele Asociației Contribuabililor Europeni (TAE), precum și al Asociației Contribuabililor Germani, a declarat, de asemenea, că Berlinul ar trebui să facă o mișcare, argumentând că dorința declarată a SUA de a prelua Groenlanda ar trebui să concentreze atenția.

„Trump este imprevizibil și face tot posibilul pentru a genera venituri. De aceea, aurul nostru nu mai este în siguranță în seifurile Fed”, a declarat Jäger pentru Rheinische Post. „Ce se întâmplă dacă provocarea cu Groenlanda continuă? ... Riscul ca Bundesbank-ul german să nu mai poată accesa aurul său crește. Prin urmare, ar trebui să își repatrieze rezervele.”

Şi opoziţia vrea "repatrierea" aurului

Katharina Beck, purtătoarea de cuvânt pentru finanțe a Verzilor din opoziție din Bundestag, s-a pronunțat, de asemenea, în favoarea relocării lingourilor de aur, numindu-le o „ancoră importantă de stabilitate și încredere”, care „nu trebuie să devină pioni în disputele geopolitice”.

Rezervele totale de aur ale Germaniei valorează aproape 450 de miliarde de euro.

Puțin peste jumătate sunt deținute la Bundesbank din Frankfurt pe Main, 37% în seifurile Rezervei Federale a SUA din New York și 12% la Banca Angliei din Londra, centrul global al tranzacționării cu aur. Bundesbank transmite că efectuează în mod regulat un audit al stocurilor de aur pe care le deține.

Președintele Bundesbank, Joachim Nagel, a asigurat că „nu există motive de îngrijorare” cu privire la aurul german deținut la Rezerva Federală a SUA.

Însă, pe fondul retoricii înăsprite a lui Trump față de partenerii săi occidentali, un număr tot mai mare de creștin-democrați ai lui Merz s-au pronunțat în favoarea relocării.

„Din cauza administrației Trump, SUA nu mai este un partener de încredere”, a declarat Ulrike Neyer, profesor de economie la Universitatea din Düsseldorf, pentru Rheinische Post.