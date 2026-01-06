Aurul ca activ strategic: de ce interesul pentru aurul de investiții rămâne ridicat

Aurul a îndeplinit, timp de secole, funcția de rezervă de valoare, iar această caracteristică rămâne relevantă și în economia modernă. foto: tavex.ro

Într-un context economic marcat de inflație persistentă, datorii publice ridicate și incertitudine geopolitică, tot mai mulți investitori reevaluează rolul activelor considerate tradițional defensive. Aurul ocupă un loc central în această discuție, nu ca instrument speculativ, ci ca mijloc de conservare a valorii pe termen lung. În România, interesul pentru aurul fizic a crescut vizibil în ultimii ani, pe fondul volatilității piețelor financiare și al randamentelor reale modeste oferite de produsele clasice de economisire.

Aurul a îndeplinit, timp de secole, funcția de rezervă de valoare, iar această caracteristică rămâne relevantă și în economia modernă. Spre deosebire de activele financiare, aurul nu depinde de solvabilitatea unui emitent și nu implică risc de contraparte. Aceste trăsături îl fac atractiv în perioadele în care încrederea în sistemele financiare este pusă sub semnul întrebării.

De ce aurul nu este o investiție obișnuită

Un aspect esențial care trebuie înțeles este faptul că aurul nu generează venituri recurente. Nu oferă dobândă, dividende sau fluxuri de numerar. Valoarea sa derivă din raritate, cerere globală și rolul său monetar implicit. Prin urmare, aurul nu concurează direct cu acțiunile sau obligațiunile, ci completează un portofoliu diversificat.

În acest context, aur de investiții este privit tot mai des ca un instrument de protecție a capitalului, nu ca o sursă de câștig pe termen scurt.

Această perspectivă explică de ce aurul performează, de regulă, cel mai bine în perioade de dobânzi reale negative sau de expansiune monetară. Atunci când puterea de cumpărare a monedelor este erodată, aurul tinde să își mențină valoarea relativă.

Cererea instituțională și rolul băncilor centrale

Un factor important care susține piața aurului este comportamentul băncilor centrale. În ultimul deceniu, acestea au devenit cumpărători constanți de aur, utilizându-l ca instrument de diversificare a rezervelor valutare. Achizițiile record din ultimii ani reflectă dorința de reducere a dependenței față de anumite valute și de consolidare a rezervelor cu active neutre din punct de vedere politic.

Pentru investitorii privați, acest comportament oferă un semnal relevant. Cererea instituțională creează un suport structural pentru piață și reduce probabilitatea unor scăderi abrupte pe termen lung, chiar dacă corecțiile pe termen scurt rămân inevitabile.

Aurul în portofoliul investitorului român

În România, aurul este adesea perceput ca o formă de economisire alternativă. Mulți investitori îl folosesc pentru a-și echilibra portofoliile, mai ales atunci când expunerea este concentrată în active locale sau regionale. Aurul are avantajul unei corelații reduse cu alte clase de active, ceea ce contribuie la diminuarea volatilității totale a portofoliului.

Studiile academice și practica investițională sugerează că o alocare moderată în aur – de regulă între 5% și 15% din portofoliu – poate îmbunătăți raportul risc-randament pe termen lung. Desigur, ponderea exactă depinde de profilul de risc și de obiectivele fiecărui investitor.

Lichiditate și transparență

Un alt avantaj major al aurului este lichiditatea sa globală. Prețul este stabilit pe piețe internaționale transparente, iar produsele de investiție standardizate sunt ușor de evaluat și tranzacționat. Acest aspect oferă flexibilitate investitorilor și reduce incertitudinea legată de evaluare, facilitând conversia rapidă în numerar în diferite condiții de piață, inclusiv în perioade de volatilitate accentuată sau stres financiar, fără a depinde de condiții locale sau de un singur sistem financiar.

Concluzie

Aurul continuă să joace un rol important într-un mediu economic caracterizat de incertitudine structurală. Deși nu oferă randamente spectaculoase în perioadele de expansiune economică, funcția sa de protecție a capitalului rămâne esențială. Pentru investitorii care caută stabilitate și diversificare, aurul rămâne o componentă relevantă a strategiei pe termen lung, contribuind la echilibrarea riscului și la consolidarea rezilienței portofoliului, mai ales în contexte macroeconomice instabile. Abordarea aurului ca parte a unei strategii echilibrate poate ajuta investitorii să gestioneze mai eficient incertitudinile pe termen lung.