Micii producători din Arad își aduc preparatele gustoase și sănătoase la Raftul cu Bunătăți Locale  

Profi este primul retailer național care susținute printr-un amplu program în întreaga Românie micii producători locali. foto: profi

Din această lună, județul Arad se alătură celui mai amplu program național de susținere a micilor producători locali, inițiat de Profi. Peste 20 de mici producători locali din Arad își aduc preparatele lor la Raftul cu Bunătăți Locale, în magazinele Profi selectate din Arad.

Lactate, unturi de oleaginoase, sucuri și gemuri din fructe, conservate, patiserie dulce și sărătă, mezeluri, făinuri, vin și produse apicole ajung la Raftul cu Bunătăți Locale din Arad, care acum se alătură Bucureștiului și altor 15 județe. Toate produsele sunt puse la vânzare în cantități limitate și doar în magazine selectate pentru a permite producătorilor să își păstreze modul de preparare tradițional, fără a insista pe cantitate. Accentul este pus pe prospețime și pe producția artizanală specifică fiecărei localități sau zone.

Profi este primul retailer național care susținute printr-un amplu program în întreaga Românie micii producători locali pentru a se prezenta cu cele mai bune produse ale lor, respectând toate normele sanitare, cu o etichetare corectă și într-o formă care să le pună în evidență conținutul valoros.

În Arad, Raftul cu Bunătăți Locale își întâmpină clienții, pentru început, în patru magazine Profi Super din Calea Aurel Vlaicu, Bl. Z18-19, Strada Voinicilor - Piața Soarelui, Str. Steagului, Nr. 62/A și Calea Timișorii, Nr. 34.

„La Raftul cu Bunătăți Locale, gusturile bune vin din inimă. Vrem să le dăm tuturor românilor posibilitatea să se bucure de gustul autentic și bucate alese care păstrează savorile bucătăriei românești și duc mai departe tradițiile transmise din generație în generație. Susținem pe micii producători locali să ajungă cu produsele lor bune mai ușor la consumatori. Le oferim susținerea de care au nevoie pentru a se dezvolta și a continua să facă ceea ce știu cel mai bine, fără condiționări sau presiuni legate de volum sau compromisuri pentru profit. Fiecare produs de la Raftul cu Bunătăți Locale din Arad este unul care ajută la dezvoltarea județului, a producătorilor veritabili, a comunității și reprezintă un gest de încurajare și susținerea a producției românești. Cea mai frumoasă declarație de dragoste pentru țară este să-i susținem pe cei care pun suflet în ceea ce fac și caută să aducă dezvoltarea acolo unde se află. Gusturile bune și produsele sănătoase cu care mulți am avut șansa să creștem sunt acum la raft, iar producătorii locali au un partener pe care se pot baza”, declară Gabriela Sîrbu, directoarea de sustenabilitate Profi.

Programul de susținere a producătorilor locali inițiat de Profi prin Raftul cu Bunătăți Locale a fost prezentat prima dată în septembrie 2022, la festivalul pe care l-a organizat la Apoș. De atunci, acesta s-a extins, cuprinzând tot mai multe județe, și va continua expansiunea și pe parcursul perioadei următoare. În prezent, prin Raftul cu Bunătăți Locale, în magazinele selectate din țară sunt peste 2500 de produse ale micilor producători din România. Aproape 300 de mici producători locali sunt deja parte din programul dezvoltat de Profi la nivel național.

Dincolo de prezența în magazinele Profi, micii producători locali își spun poveștile și își prezintă oferta și pe cea mai amplă și premiată platformă națională de promovare a lor, Via-Profi .ro, prin intermediul căreia oricine poate porni într-o călătorie plină de savoare a gusturilor din România.

Prin numărul angajaților săi, Profi, parte din grupul Ahold Delhaize, este în topul angajatorilor privați din România. PROFI SUPER, PROFI GO și PROFI LOCO, formatele de magazin ale rețelei, au o gamă de 5.000 de produse apreciate de cei peste 1,6 milioane de clienți care zilnic își fac aici cumpărăturile. Mai bine de 94% dintre aceste produse provin de la parteneri din România.