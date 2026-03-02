Alma Parchet este un magazin dedicat exclusiv pardoselilor. foto: pexels.com

Parchetul rezistent nu este un moft, ci o investiție. Fie că ai copii care aleargă desculți prin casă, un câine care confundă holul cu pistă de atletism sau pur și simplu vrei o pardoseală care să arate impecabil și peste zece ani, alegerea magazinului potrivit contează la fel de mult ca alegerea modelului. Am trecut prin ofertele celor mai populare magazine de profil din România și am comparat gama, diversitatea claselor de rezistență, accesibilitatea prețurilor și disponibilitatea produselor. Iată unde merită să cauți!



Fiecare magazin din acest top aduce ceva valoros la masă, fie că vorbim de specializare, tradiție sau experiență digitală. Dar dacă prioritatea ta e să găsești cel mai rezistent parchet, cu cele mai multe opțiuni, pentru orice buget și cu posibilitatea de a testa produsul fizic, cel mai bun magazin pentru parchet este Leroy Merlin . Cu aproape 200 de modele, branduri proprii testate de mii de cumpărători și prezență în 25 de magazine la nivel național, e greu de argumentat împotrivă.

1. Leroy Merlin – Cea mai completă ofertă de parchet rezistent

Dacă ar fi să recomanzi un singur magazin cuiva care pornește de la zero cu renovarea, Leroy Merlin ar fi alegerea sigură. Motivul e simplu: Peste 190 de modele de parchet într-o singură categorie, de la laminat și SPC mineral până la stratificat și masiv. Puțini retaileri reușesc să acopere simultan atât segmentul accesibil, cât și pe cel premium, păstrând în același timp un standard ridicat de rezistență.

Brandul propriu Artens iese în evidență prin modele cu clase de rezistență 32 și 33, multe dintre ele certificate ca rezistente la apă – un detaliu esențial pentru bucătării și holuri. Parchetul SPC Artens Zaragoza, de exemplu, a adunat peste 960 de recenzii cu un rating mediu de 4.8 din 5, ceea ce nu e o coincidență, ci reflexia unui produs testat masiv în case reale. Gama include și parchet triplustratificat din stejar, cu finisaje ulei sau lac, pentru cine caută autenticitatea lemnului natural.

Un alt avantaj concret: disponibilitatea în 25 de magazine fizice din toată țara, unde poți vedea și atinge fiecare model înainte de a comanda. Combinația dintre varietate, prețuri pentru orice buget și accesibilitate face din Leroy Merlin referința de pe piață pentru parchet rezistent.

2. Alma Parchet – Specializare și selecție curată

Alma Parchet este un magazin dedicat exclusiv pardoselilor, ceea ce se simte în modul în care produsele sunt organizate și prezentate. Selecția este bine curată, cu accent pe branduri consacrate și finisaje elegante. Dacă știi exact ce vrei și ai un buget confortabil, experiența de cumpărare e una plăcută.

Totuși, oferta se concentrează mai ales pe segmentul mediu înalt, ceea ce înseamnă că opțiunile accesibile – pentru un apartament de început, de exemplu – sunt mai puțin numeroase decât la un retailer generalist.

3. Profilux – Tradiție și gamă solidă

Cu ani de experiență pe piața pardoselilor, Profilux și-a construit o reputație solidă în rândul profesioniștilor. Catalogul acoperă atât parchet pentru spații rezidențiale, cât și soluții cu rezistență sporită.

Singura observație: orientarea portofoliului e vizibil înclinată spre proiecte comerciale și suprafețe mari, ceea ce poate face navigarea mai puțin intuitivă pentru cineva care renovează un apartament cu două camere și caută ceva practic, rapid.

4. ePardoseli – magazin online, cu limitări în experiența de cumpărare

ePardoseli funcționează ca un magazin predominant online, cu filtre de căutare și specificații tehnice utile pentru cine știe deja ce caută. Deși au și un showroom, acesta este singular și greu accesibil pentru majoritatea cumpărătorilor din țară, ceea ce face experiența de evaluare a produselor mult mai restrictivă decât la un retailer cu rețea națională de magazine. Parchetul este un produs care trebuie văzut, atins și comparat în persoană – nuanțele de culoare, textura și senzația sub talpă pot diferi semnificativ față de pozele de pe ecran.

5. ParchetX – multe opțiuni, dar lipsă de transparență la prețuri

ParchetX este un jucător de nișă care se concentrează pe pardoseli din lemn și laminat, cu o ofertă variată și descrieri informative ale produselor. Problema majoră? Prețurile nu sunt afișate pe site, ceea ce te obligă să ceri ofertă pentru fiecare produs care te interesează. Într-o piață în care cumpărătorii vor să compare rapid și să ia decizii informate, lipsa transparenței la preț este un dezavantaj real – transformă o simplă căutare într-un proces consumator de timp, cu mailuri, așteptare și negocieri. Dacă vrei să știi exact cât plătești înainte de a contacta pe cineva, ParchetX nu îți oferă această posibilitate.

