Depozitarea inteligentă: cum își optimizează firmele spațiul în contextul scumpirii chiriilor

2 minute de citit Publicat la 11:47 02 Mar 2026 Modificat la 11:47 02 Mar 2026

Depozit firmă. foto: handlekraft.ro

Creșterea chiriilor pentru spațiile industriale și logistice pune o presiune tot mai mare pe companii. Pentru multe firme, costul pe metru pătrat a crescut constant în ultimii ani, în timp ce suprafața disponibilă a rămas aceeași.În acest context, soluția nu mai este extinderea, ci optimizarea. Depozitarea inteligentă devine un instrument strategic pentru reducerea costurilor și creșterea eficienței operaționale.

Chiriile cresc, spațiul rămâne același: de ce optimizarea devine obligatorie

În marile orașe și în zonele logistice dezvoltate, spațiile de depozitare sunt tot mai căutate. Oferta este limitată, iar costurile cresc.

Cost pe metru pătrat și presiune pe eficiență

Fiecare metru pătrat neutilizat eficient înseamnă bani pierduți. Într-un depozit tradițional, spațiul pe verticală este adesea subutilizat, iar culoarele sunt dimensionate fără o analiză reală a fluxurilor.

Optimizarea depozitării înseamnă:

· utilizarea înălțimii utile a halei

· organizarea clară a zonelor

· reducerea spațiilor moarte

Soluțiile moderne de rafturi pentru depozitare permit valorificarea eficientă a volumului, nu doar a suprafeței la sol.

Când „mai închiriem încă un spațiu” nu mai e opțiune

În trecut, multe companii rezolvau problema prin închirierea unui spațiu suplimentar. Astăzi, această opțiune implică:

· costuri ridicate

· contracte pe termen lung

· cheltuieli suplimentare cu utilități și personal

Din acest motiv, reorganizarea inteligentă a spațiului existent devine prima soluție analizată.

Trei principii de depozitare inteligentă

Depozitare pe verticală (înălțime utilă)

Una dintre cele mai eficiente metode de optimizare este folosirea înălțimii halei. În multe depozite, înălțimea utilă nu este exploatată complet.

Sistemele de rafturi metalice industriale permit:

· stocare pe mai multe niveluri

· creșterea capacității fără extinderea suprafeței

· organizare modulară

Prin utilizarea corectă a rafturilor metalice, companiile pot câștiga spațiu fără investiții în metri pătrați suplimentari.

Acces rapid și fluxuri clare

Optimizarea nu înseamnă doar înghesuirea mai multor produse. Un depozit eficient are:

· culoare bine definite

· trasee clare pentru operatori și echipamente

· separare între recepție, stocare și expediere

Reducerea distanțelor parcurse zilnic contribuie direct la scăderea costurilor operaționale.

Flexibilitate pentru schimbări de stoc

Stocurile variază în funcție de sezon, campanii sau cerere. Soluțiile modulare permit ajustarea rapidă a configurației fără modificări majore.

Flexibilitatea este esențială mai ales pentru companiile din e-commerce sau distribuție.

Cum alegi soluția potrivită în funcție de marfă

Alegerea sistemului de stocare depinde de tipul produselor și de volumul manipulat.

Cutii / baxuri / piese mici

Pentru produse de dimensiuni reduse, organizarea pe polițe sau rafturi cu compartimentare permite:

· acces rapid

· picking eficient

· delimitare clară a SKU-urilor

Aceste soluții sunt potrivite pentru magazine online sau centre de distribuție cu varietate mare de produse.

Paleți și încărcări mari

Pentru stocuri voluminoase sau cantități mari per articol, sunt necesare rafturi pentru paleți, proiectate pentru încărcări ridicate și manipulare cu stivuitorul.

Aceste sisteme asigură stabilitate și utilizarea optimă a spațiului vertical.

Produse voluminoase

Pentru marfă lungă sau atipică (profile metalice, panouri, materiale de construcții), sunt necesare soluții specializate care să permită manipularea sigură și acces facil.

Soluțiile complete de organizare sunt detaliate pe Handlekraft- soluții pentru depozitare , unde sunt prezentate diferite tipuri de sisteme adaptate în funcție de nevoi.

Pași rapizi de implementare fără oprirea operațiunilor

Una dintre principalele temeri ale companiilor este întreruperea activității în timpul reorganizării.

Măsurători, zone, plan pe etape

Implementarea eficientă începe cu:

· măsurători precise

· analiză a fluxului actual

· planificare etapizată

Reorganizarea poate fi făcută pe zone, fără blocarea întregului depozit.

Montaj + reorganizare graduală

Montajul sistemelor de rafturi și relocarea stocurilor pot fi realizate gradual, astfel încât activitatea să continue în paralel.

Planificarea atentă reduce impactul asupra livrărilor și asupra relației cu clienții.

Greșeli frecvente care anulează câștigul de spațiu

Încărcare incorectă, lipsă protecții, trasee blocate

Un sistem performant poate deveni ineficient dacă:

· încărcările nu sunt distribuite corect

· lipsesc protecțiile împotriva impactului

· culoarele sunt blocate

Siguranța și disciplina operațională sunt la fel de importante ca investiția inițială.

Lipsa standardizării pe dimensiuni și etichete

Fără etichetare clară și dimensiuni standardizate:

· apar erori

· crește timpul de identificare

· scade productivitatea

Standardizarea contribuie la menținerea eficienței pe termen lung.