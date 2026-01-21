Polonia a depășit Banca Centrală Europeană la rezervele de aur și nu dă semne că s-ar opri

Ambițiile băncii centrale sunt clare: 700 de tone de aur. FOTO: Getty Images

Banca Națională a Poloniei (NBP) și-a majorat rezervele de aur la aproximativ 550 de tone, evaluate la peste 63 de miliarde de euro, depășind astfel cantitatea de aur deținută de Banca Centrală Europeană, potrivit Euronews.

Președintele NBP, Adam Glapiński, subliniază de ani buni rolul aparte pe care aurul îl joacă în structura rezervelor naționale. Potrivit acestuia, aurul este un activ lipsit de risc de credit, independent de deciziile de politică monetară ale altor state și rezistent la șocuri financiare majore. În plus, un nivel ridicat al rezervelor de aur contribuie direct la stabilitatea economiei poloneze.

Ambițiile băncii centrale sunt clare: 700 de tone de aur, cu o valoare totală a rezervelor de lingouri estimată la 400 de miliarde de zloți (circa 94 de miliarde de euro).

Dacă în 2024 aurul reprezenta 16,86% din rezervele valutare ale Poloniei, estimările de la finalul lui decembrie 2025 indică o creștere spectaculoasă până la 28,22%, una dintre cele mai rapide schimbări de structură a rezervelor înregistrate de o bancă centrală la nivel global. Cele mai mari achiziții au avut loc în ultimele luni din 2025, într-un context marcat de volatilitate accentuată a piețelor și tensiuni geopolitice.

La inițiativa lui Glapiński, Consiliul de administrație al NBP a decis să continue majorarea strategică a ponderii aurului. La începutul lunii ianuarie, șeful băncii centrale a anunțat că va propune oficial o rezoluție pentru atingerea pragului de 700 de tone.

De ce investesc băncile centrale în aur

Analizele World Gold Council arată că anul 2025 a confirmat tendința globală de acumulare de aur de către băncile centrale. Cu puține excepții, majoritatea statelor și-au mărit depozitele, tratând aurul drept o protecție strategică împotriva crizelor valutare și financiare.

Un sondaj realizat în 2025 indică faptul că 95% dintre băncile centrale se așteaptă ca rezervele globale de aur să continue să crească în următoarele 12 luni.

Motivele sunt explicate de Marta Bassani-Prusik, director pentru produse de investiții și piețe valutare la Monetăria Poloniei:

„Unul dintre principalele argumente este independența prețului aurului față de politica monetară și riscul de credit. La fel de importante sunt diversificarea activelor și reducerea dependenței de dolar și de alte valute.”

Specialiștii atrag atenția că nu toate băncile centrale raportează integral volumul achizițiilor, China și Rusia fiind adesea menționate în acest context. Unii analiști văd aceste mișcări ca parte a unei pregătiri pentru un posibil model financiar alternativ, în care aurul ar putea avea un rol mult mai important.

Mai mult aur decât BCE

Faptul că Polonia deține acum mai mult aur decât Banca Centrală Europeană nu este doar un detaliu simbolic. Deși BCE gestionează politica monetară a zonei euro, rezervele sale proprii de aur sunt relativ limitate, cea mai mare parte a metalului prețios fiind deținută de băncile centrale naționale ale statelor membre.

Rezervele BCE se ridică la aproximativ 506,5 tone, în timp ce Polonia a ajuns la 550 de tone, un nivel care îi consolidează poziția în arhitectura financiară europeană.

Criticii acestei strategii susțin însă că fondurile alocate achizițiilor de aur ar fi putut fi investite în obligațiuni generatoare de dobândă, având în vedere că aurul nu produce venituri curente.

Prețuri record și perspective pentru 2026

Achizițiile NBP au avut loc într-o perioadă de prețuri istorice pentru aur. Chiar dacă ritmul de creștere ar putea încetini în 2026, marile instituții financiare rămân optimiste.

ING estimează un preț mediu de aproximativ 4.150 de dolari/uncie, Deutsche Bank spune 4.450 de dolari, iar Goldman Sachs până la 4.900 de dolari. J.P. Morgan ia în calcul un scenariu de până la 5.300 de dolari/uncie în cazul unei cereri globale foarte puternice.

Aurul, din nou în centrul atenției

Pentru Banca Națională a Poloniei, aurul reprezintă un pilon al strategiei de securitate financiară pe termen lung. Experții Monetăriei Poloniei arată că, pe măsură ce incertitudinile cresc, interesul pentru activele considerate „refugiu sigur” se intensifică, inclusiv în rândul investitorilor de retail.

Există însă și economiști care contestă această abordare, susținând că o pondere prea mare a aurului poate limita flexibilitatea administrării rezervelor într-o economie modernă și că fondurile ar putea fi direcționate către investiții mai productive.

Pragul de 550 de tone este un pas important, dar planurile anunțate indică faptul că Polonia nu se oprește aici. Într-o lume marcată de tensiuni geopolitice și de transformări ale ordinii financiare, aurul revine în prim-plan, iar Varșovia vrea să joace un rol de prim rang.

Cât aur are România

Spre deosebire de Polonia, România are o rezervă de aur de doar 103,6 tone.

În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 12,217 miliarde euro, față de 12,011 miliarde euro la 30 noiembrie 2025 și față de 8,356 miliarde euro la 31 decembrie 2024.