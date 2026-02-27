O fetiță de 11 ani, care avea gripă A, a murit la spitalul din Râmnicu Vâlcea

O fetiță de 11 ani, care avea un test pozitiv de gripă A, a murit la spitalul din Râmnicu Vâlcea, la scurt timp după ce părinții au adus la Urgențe.

În urmă cu doar câteva zile, fata a ieşit pozitivă la un test de gripa A, care a fost făcut acasă. Când starea ei s-a agravat, părinţii au dus-o imediat la spital. Însă, odată ajunşi acolo, după doar câteva minute, fata a intrat în stop cardio-respirator şi a murit.



Medicii spun că starea ei era extrem de gravă şi că nu au mai putut face nimic.

Florin Ghiță, purtător de cuvânt al Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea: "Fetiţa s-a prezentat la cabinetul de pediatrie la Urgenţe cu familia.

Din câte am înţeles, starea a fost foarte gravă de la început; greu cooperantă cu hipotermie prezentă. Aceasta fost transferată după aceea în aria de urgenţe majore, la resuscitare, unde pacienta a intrat în stop cardio-respirator. După o oră şi jumătate de resuscitare, nu a mai răspuns manevrelor şi s-a declarat decesul.

Ştim doar că avea un test pozitiv de gripa A făcut în urmă cu câteva zile".