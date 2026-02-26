Restricţii de circulaţie în zona Fântâna Mioriţa din Bucureşti, după ce s-a surpat carosabilul din cauza lucrărilor la metrou

Restricții impuse în zona Gării Băneasa – Fântâna Miorița. Sursa foto: magistrala 6 via YouTube

Brigada Rutieră anunţă, joi, restricţii de trafic în zona Fântâna Mioriţa din Capitală, în urma producerii unei surpări în partea carosabilă, în apropierea şantierului aferent staţiei de metrou Magistrala 6, notează Agerpres.

În consecinţă, traficul rutier a fost restricţionat pe str. Tipografilor, între Şos. Bucureşti-Ploieşti şi Bd. Poligrafiei, precum şi pe banda 1 de circulaţie de pe Şos. Bucureşti-Ploieşti, de la trecerea pentru pietoni desfiinţată din zona Fântâna Mioriţa către staţia STB Gara Băneasa.

La acest moment, se efectuează verificări în vederea stabilirii cauzelor şi identificării soluţiilor pentru refacerea părţii carosabile.

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere temporare, precum şi semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri.