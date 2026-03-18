Primarul unui oraş din România face economie conducând personal utilajele de curăţenie, după program: "Dă un exemplu celorlalţi"

Presiunile din partea Guvernului de a reduce cheltuielile la nivel național îi determină pe unii primari să recurgă la măsuri drastice. În oraşul Băicoi, edilul Marius Constantin a cumpărat două utilaje de curăţenie, iar pentru a economisi mai mult, acesta nu a angajat personal în plus care să le conducă, ci o face el însuşi, după terminarea programului la primărie.

Primarul oraşului Băicoi, Marius Constantin, a declarat pentru pentru Antena 3 CNN că, din nevoia de a tăia cat mai mult din cheltuieli, a fost nevoit să învețe cum funcționează maşinile folosite pentru a curăţa străzile şi le-a descris drept destul de complicate, subliniind că unele utilaje sunt chiar mai complexe, având două motoare.

"Am fost nevoit să le învăț pe astea cu motoare, destul de complicat. Nu e atât de ușor. Nu, nu, nu. Mașina asta e și mai complicată, că are două motoare, are un motor al mașinii pentru mers și al doilea motor – pentru aspirare", a declarat Marius Constantin, primarul orașului Băicoi, conform sursei citate.

Edilul a mai menţionat că banii sunt prea puţini pentru a angaja oameni în plus, aşa ca el însuşi face curăţenie în oraş, după programul de la primărie.

"Nu putem să angajăm șoferi pe toate utilajele pe care le avem astăzi în parcul auto și, atunci, trebuie să găsim soluții să ne ne gospodărim cu ele, pentru că este păcat să le ținem pe staționare, deși avem atâta nevoie", a mai explicat Marius Constantin pentru Antena 3 CNN.

Cu timpul, primarul a învăţat să stăpânească tot mai bine utilajele şi spune că face totul cu drag, asta deoarece curăţenia este oglinda oraşului.

"Înainte de toate, este o plăcere. Da, nu am nicio obligație să fac treaba asta, dar pentru că îmi doresc ca acest oraș să fie așa cum trebuie. Şi, mai ales, că mai este un element foarte important: eu cred că tu ,ca primar, te constitui așa într-un exemplu pentru comunitate. Și, atunci, dacă eu doresc să fac un efort, să fie curat, rugămintea mea este ca locuitorii să mă sprijine în păstrarea acestei curățenii", a menţionat Marius Constantin în timpul declaraţiilor

Iar oamenii se arată recunoscători pentru implicarea edilului.

"Să ştiţi că este un primar foarte bun. Da, deci, din punctul meu mea de vedere, deci, în sprijină comunitate", a spus o doamnă, iar alta a precizat: "Primarul nostru a făcut destule față de alți primari, care au fost înainte și suntem mulțumiți, în general, de el".

Un bărbat a declarat: "Bine ar fi ca toți cei care sunt undeva sus să dea un exemplu bun", iar altcineva a subliniat: "Foarte bine face: dă un exemplu celorlalţi".

Administrația locală susține că, pe lângă faptul că primarul însuși operează utilajele, și achiziția acestora contribuie la reducerea costurilor. Astfel, curăţenia se face mai eficient şi cu mai puţin personal.