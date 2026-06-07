Calea Victoriei din Bucureşti redevine pietonală, cu ocazia "Străzi deschise". Atelier de pictură, tur ghidat și dezbateri, duminică

1 minut de citit Publicat la 10:01 07 Iun 2026 Modificat la 10:01 07 Iun 2026

Calea Victoriei din Bucureşti redevine pietonală, cu ocazia "Străzi deschise". Sursa foto: Primăria Municipiului Bucureşti

Primăria Municipiului Bucureşti a transmis că, duminică, atunci când este organizat un nou eveniment "Străzi deschise" în Capitală, Calea Victoriei redevine pietonală. Tema este „București la scară umană – Microurbanism și arhitectură efemeră”, a anunţat instituţia, care a prezentat şi programul complet al zilei.

"Am revenit la pas pe Calea Victoriei. De la ora 10.00, vino la o plimbare cu sens la Străzi deschise - București. Ți-am pregătit atelier de pictură, tur ghidat și dezbateri.

Tema este „București la scară umană – Microurbanism și arhitectură efemeră”.

Iată programul zilei:

12:00 – 20:00: Trotuar Muzeul Național de Artă al României – Pictură pe pânză în aer liber, Asociația Artiștilor Plastici în București;

15:00 – 16:00: Tur ghidat - „De la Brâncoveanu la Carol al II-lea”, cu: Laurențiu Enache (istoric și ghid de turism), pe traseul Palatul CEC → Ateneul Român;

17:00 – 18:30: Statuia Iuliu Maniu – Dezbatere: „Microurbanismul și arhitectura efemeră: soluții reale pentru regenerarea orașelor sau intervenții temporare cu impact limitat?”, Moderator: Justin Baroncea, Invitat: Cosmin Gălățianu

18:00 – 22:00: Calea Victoriei nr. 87 – Safe Vibes: sesiune de informare și conștientizare privind siguranța în spațiile publice și la evenimente, demonstrații practice, prezentarea aplicației Safe Vibes, sesiune de dialog cu publicul și socializare, susținută de Asociația Fără Umbre.

Participarea la toate activitățile este gratuită", a precizat Primăria Municipiului Bucureşti.