Două străzi din centrul Bucureștiului vor deveni pietonale. PMB: „Ca-n orașele europene”

Proiectul ar putea fi dezvoltat în perioada următoare / sursă foto: Facebook - PMB

Primăria Municipiului București a anunțat, sâmbătă, lansarea unui proiect de pietonalizare și regenerare urbană pentru străzile Edgar Quinet și Biserica Enei, în cadrul căruia sunt implicați și studenți de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. Ideile selectate în urma unui concurs ar urma să fie folosite pentru fundamentarea proiectului final, care ar putea fi dezvoltat în perioada următoare.

Potrivit instituției, cinci idei au fost deja premiate de primarul general Ciprian Ciucu, alături de primarul Sectorului 1, George Cristian Tuţă.

„Pietonalizăm şi regenerăm străzile Edgar Quinet şi Biserica Enei. Iar pentru asta am implicat studenţii de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”. Deja avem cinci idei, care au fost premiate ieri de primarul general Ciprian Ciucu, alături de primarul Sectorului 1, George Cristian Tuţă. Le vom transpune într-un proiect final de amenajare a zonei. Una de calitate, cu mobilier urban modern şi spaţiu verde. Ca-n oraşele europene!”, a transmis Primăria Capitalei, pe pagina sa de Facebook.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a precizat că speră ca ideile să se transforme în proiecte în curând.

„Sper ca ideile câştigătoare ale acestui concurs, care vor fundamenta tema finală, să treacă de la idee la proiect chiar în săptămânile următoare. Mi-ar plăcea foarte mult ca acest spaţiu să devină exclusiv pietonal, universitar, fără maşini şi să reprezinte un început. Aştept şi alte propuneri de la voi pentru alte zone care pot fi eliberate de maşini. Sunteţi studenţi ai unei universităţi extraordinare!

Ce poate fi mai frumos şi mai motivant într-o profesie decât să ai şansa să modelezi şi să dezvolţi oraşe? Aveţi un viitor frumos în România, iar noi avem nevoie de voi. Sper ca Primăria Capitalei şi alte primării din ţară să fie beneficiarele muncii voastre”, a spus edilul Capitalei.