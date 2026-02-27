Scandal pe o stradă din Bucureşti, după ce o familie a ocupat ilegal o casă şi a transformat-o într-o groapă de gunoi

Teroare şi ameninţări pe o stradă din Sectorul 5 al Capitalei, după ce vecinii s-au mobilizat pentru a evacua o familie care ocupa ilegal o casă. Proprietarul a murit în 2016, iar în imobil s-au mutat ulterior, fără forme legale, zeci de adulţi şi copii. Atunci au început petrecerile, scandalurile şi cursele de maşini. Rapid, casa şi curtea s-au transformat într-o groapă de gunoi.

Vecinii au sesizat autorităţile. "NU se mai poate trăi în halul ăsta. Să vină Jandameria, că poate face ceva", s-au plâns riveranii.

"Ne mănâncă şobolanii, holera şi malaria", a afirmat o femeie.

Femeia despre care se spune că a ocupat abuziv şi ilegal proprietatea i-a dat afară din curte pe vecinii nervoşi şi pe oamenii de ordine chemaţi de aceştia.

"Cu ce drept pun lacătul? Cu dreptul meu", a spus femeia respectivă.