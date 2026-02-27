Asistentul AI al unui magazin online a început să le povestească oamenilor despre "mama" lui: "S-a prefăcut că era o persoană reală"

1 minut de citit Publicat la 10:08 27 Feb 2026 Modificat la 10:08 27 Feb 2026

Asistentul AI al unui magazin online a început să le povestească oamenilor despre "mama" lui. Foto: Getty Images

Gigantul australian de retail Woolworths a fost nevoit să-şi limiteze asistentul său pentru clienţi bazat pe inteligenţă artificială (AI), după ce unii utilizatori s-au plâns că acesta divaga despre mama sa în răspunsurile oferite, notează Agerpres.

Asistentul online echipat cu AI, numit Olive, poate răspunde oricând solicitărilor clienţilor, de la urmărirea comenzilor la căutări de produse. Însă, utilizatorii au semnalat că Olive a început recent să divagheze în răspunsurile sale.

"Mi-a cerut data naşterii şi, când i-am dat-o, a început să vorbească despre faptul că mama sa s-a născut în acelaşi an", a scris un utilizator pe platforma de discuţii online Reddit.

Olive a făcut glume

Un alt client a semnalat faptul că Olive a încercat să "glumească" vorbind despre familia sa. Olive "s-a prefăcut că era o persoană reală şi a început să vorbească despre amintirile ei legate de mama sa şi despre vocea furioasă a acesteia", a adăugat o altă persoană pe reţeaua socială X.

"Sentimentul de nelinişte şi pierderea de timp inutilă au fost suficiente pentru a ajunge s-o urăsc pe Olive", a declarat un alt internaut.

Un purtător de cuvânt al Woolworths a explicat pentru AFP că răspunsurile privind ziua de naştere au fost scrise de un angajat uman.

"Olive există din 2018. În această perioadă, comentariile clienţilor despre ea a fost pozitive, mulţi apreciindu-i personalitatea", a declarat purtătorul de cuvânt.

"Acum câţiva ani, un membru al echipei a redactat o serie de răspunsuri referitoare la aniversări, pentru ca Olive să poată stabili o conexiune mai personală cu clienţii", a explicat compania pentru media locale.

"În urma comentariilor clienţilor, am eliminat recent acest script specific", a adăugat compania.

Woolworths a anunţat în ianuarie că a încheiat un parteneriat cu Google pentru a-i permite lui Olive să îndeplinească mai multe sarcini pentru clienţi, inclusiv planificarea meselor.